Estalla otra estafa en Choloma, un año después de Koriun: "A mi hija le llevaron L11 mil"

Pero el personal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y jefes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) recibieron órdenes superiores de dejar el dinero en manos del gerente de Koriun, bajo el compromiso que regresara el total del capital invertido a los miles de ciudadanos.El caos incontrolable se apoderó de Choloma esos días. Todavía en abril de 2025, Velásquez seguía captando dinero, así que cuando las autoridades intentaron reaccionar de nuevo en mayo,<b> ya los millones de lempiras habían desaparecido.</b>Koriun dejó miles de afectados que aún protestan en las calles para exigir al Estado una respuesta ante su pérdida, pero la solución se encuentra en un limbo legal: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/koriun-ivan-velasquez-fraude-deuda-dinero-BB29287350" target="_blank">el Gobierno no puede reparar el daño económico</a>, en vista de que se trata de un fraude de índole privada, y la única vía es que el negocio devuelva los fondos, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/koriun-estafa-millones-dinero-CB29283320" target="_blank">pero no hay rastro de su paradero.</a><b>NOTA: </b>Este artículo fue revisado por un editor humano con asistencia de una herramienta de inteligencia artificial.