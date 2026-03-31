Estalla otra estafa en Choloma, un año después de Koriun: "A mi hija le llevaron L11 mil"

Choloma, Honduras.-

La historia se repite. Cientos de cholomeños han sido víctimas de una estafa piramidal este 2026, a un año del estallido del caso Koriun, un sistema clandestino que colapsó tras meses de operación y dejó a más de 35 mil personas sin su capital. La nueva estafa lleva por nombre Unifín, que, al igual que Koriun, carecía de permiso para operar como institución financiera. En apenas cinco meses, el negocio logró canalizar una importante cifra de clientes con la promesa de generarles altas ganancias, pero a finales de marzo desapareció sin dar cuenta a los usuarios. Según testimonios de perjudicados, la empresa hizo ruido entre finales de 2025 y principios de 2026, pero en los últimos dos meses logró elevar su base de usuarios a más de mil, conformada principalmente por operarios de maquilas, comerciantes y habitantes de Choloma, muy similar a cómo se expandió Koriun en ese municipio. Algunos de los afectados comentaron a medios locales que habían creído que su inversión estaba segura porque el encargado había trabajado en el periodo anterior en una institución pública.

" A veces uno piensa que va a multiplicar, a mi hija le llevaron como 11 mil lempiras, a una hermana como tres mil y a otros les llevaron más” Afectada por estafa

Estafa piramidal

La empresa “enganchó” a las personas estafadas para que invirtieran un capital mínimo de mil lempiras, con la promesa de que, cinco meses después, recibirían un retorno por la misma cantidad, es decir, al menos mil lempiras. Seducidos por un retorno del 100% con base en su inversión inicial, muchas personas invirtieron en efectivo sumas superiores a los cinco mil, 20 mil y 30 mil lempiras. La dinámica era realizar los aportes en efectivo en un local en la residencial Manantial, Choloma. Aunque con un poco de desconfianza, por el reciente caso de Koriun Inversiones, los ciudadanos aseguran que se arriesgaron con la esperanza de aumentar su capital, pero la alerta surgió el domingo pasado, 29 de marzo, cuando un grupo de los que llegó a querer depositar su dinero encontró cerrado el local y con un rótulo donde les indicaban que volverían después del feriado de Semana Santa. “Ya se fueron porque tenían que entregar las primeras ganancias, no creo que vuelvan a abrir”, dijo uno de los afectados que esperaba afuera del local. “Metí dos mil pesos, porque tenía miedo, abrieron el año pasado, a veces uno piensa que va a multiplicar, a mi hija le llevaron como 11 mil lempiras, a una hermana como tres mil y a otros les llevaron más”, dijo otra de las afectadas. Vecinos de la colonia Manantial dijeron que a diario llegaban muchas personas a depositar dinero y que cada día miraban hasta filas afuera de personas que esperaban para ingresar y dejar el capital para luego regresar a recibir las ganancias. Tras estallar la polémica, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros alertó a la ciudadanía para no invertir en esquemas que no posean la autorización ni supervisión legal. "La CNBS informa a la ciudadanía que se ha identificado la promoción de supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero por parte de entidades, personas y plataformas digitales que no cuentan con autorización para operar ni están supervisadas", indicó la entidad a través de un comunicado. La CNBS indicó que "medios hacen referencia a Unifín, monavex.com y cryptaespon.sbs, las cuales presuntamente ofrecen rendimientos, inversiones o esquemas financieros sin respaldo legal ni supervisión oficial".

Se repite caso Koriun

El caso de Unifín es una reedición de la estafa piramidal de Koriun, lo que evidencia que la población de Choloma no aprendió la lección sobre los esquemas que prometen una alta inversión en poco tiempo. En Choloma, desde 2024 se asentó una empresa llamada Koriun Inversiones. El negocio carecía de permiso para captar dinero, pero logró sumar un elevado número de clientes en pocos meses al ofrecer un cinco por ciento de rentabilidad semanal o un 20% al mes. El pago semanal y la gran cantidad de ciudadanos que cada día se sumaban lograron dar confianza, al punto que Koriun se extendió a otras cinco ciudades de Honduras. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros intervinieron el negocio y allanaron tanto la oficina principal de Koriun como sus sucursales en La Entrada, Copán; Santa Bárbara, Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; Danlí, El Paraíso; y Choluteca, Choluteca. Los agentes encontraron en la vivienda del gerente de Koriun, Iván Adad Velásquez, 125 millones de lempiras almacenados en cajas, mientras que en la oficina de Choloma había en efectivo L51.7 millones. Además, los investigadores identificaron L62.9 millones en la sucursal de Juticalpa, L58.4 millones en Santa Bárbara, otros L50.7 millones en Choluteca, unos ocho millones en La Entrada, Copán, y L1.5 millones en Danlí, El Paraíso. En total, las autoridades dieron a conocer públicamente que el efectivo encontrado fue de 358.7 millones de lempiras, lo que evidenciaba un claro esquema de estafa piramidal.