Chamelecón se opone a que le cierren accesos en horas pico

San Pedro Sula. La construcción de un libramiento para San Pedro Sula es para las autoridades municipales y pobladores de Chamelecón la solución definitiva al caos vial que se forma en el bulevar del sur.

Los bulevares de la ciudad ya resienten no solo el tráfico, sino también el daño por la cantidad de transporte, sobre todo el pesado, que pasa por la ciudad ingresando por el sur hacia Puerto Cortés y viceversa.

La salida es que se haga un libramiento o sea una vía alterna que comience en el Olímpico o en las cercanías y salga a Búfalo, Villanueva.

Ayer, las autoridades municipales se reunieron con los miembros de la Confederación de Patronatos de Chamelecón, pero no tuvo el resultado esperado por la manera abrupta en que finalizó el diálogo.

La reunión marchaba con tranquilidad, pero ya para finalizar los dirigentes patronales decidieron retirarse cuando el alcalde Roberto Contreras se dirigió al presidente de la Confederación con palabras ofensivas.

El director de Infraestructura Municipal, Luis Saa, explicó que se presentaron opciones para resolver el problema de la intersección que se tiene en la salida de Chamelecón . “Estamos claros que son soluciones provisionales porque el problema no es de SPS sino que lo trae el volumen de tráfico de la industria y comercio del país que pasa desde el sur a Puerto Cortés”.

Saa dice que la solución definitiva es altamente costosa y en estos momentos la alcaldía no tiene los recursos. “Se tiene que buscar una solución integral, se necesita el libramiento del municipio”.

Aseguró que actualmente la salida provisional que es la colocación de semáforos, la cancelación del giro a la izquierda y un cierre en las horas pico en la entrada a Chamelecón. “Sabemos que hay puntos críticos en todo el bulevar y solo se descongestionará con el libramiento”. Por su parte el presidente de la Confederación de Patronatos de Chamelecón, Julio Uclés, dice que las soluciones provisionales que plantea la municipalidad les parecen viables y con lo único que no concuerdan es con el cierre de la salida de Chamelecón de 6:00 am a 9:00 am y que el tráfico sea permanente y fluido. “Nosotros decimos que necesitamos el semáforo funcionando permanentemente y eso creará un efecto dominó en tanque rojo y Funimaq por lo que no es necesario parar el acceso. Pero el alcalde y la autoridad policial están centrados únicamente en el tráfico para entrar a la ciudad, no les importa que nosotros en Chamelecón sigamos en riesgo poniendo los muertos”. Uclés reveló que se levantaron de la reunión por la falta de respeto del alcalde. “Perdió los estribos, se le subió el azúcar y tiene que ser un poco más condescendiente”, dijo Uclés.

Por el tráfico de norte a sur han habido 19 muertes, ellos hablan del tráfico pero no piensan en los peatones, señaló.

El dirigente hizo un llamado al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, para que se incluya en las obras el libramiento del municipio. “Si se construye el puente a la altura de El Bálsamo y conectan hasta el estadio Olímpico le quitaría la carga pesada al bulevar del sur”, dijo. Indicó que es importante que también esta obra debe ser priorizada e incluida en el paquete de Siglo 21 como Jucutuma y Los Cármenes.