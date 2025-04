La Celac tendrá nuevos interlocutores ante cambios en el escenario internacional

Tegucigalpa, Honduras.

En ese sentido, la ministra colombiana dijo que desde el punto de vista comercial y ante la guerra arancelaria de Estados Unidos, la Celac tiene un abanico de interlocutores pues no es solo China el mercado hacia donde todos miran, sino que también están la Unión Europea, África, y los países del Golfo Pérsico con los que ya existen foros regionales.

"Aquí no estamos pensando en confrontar o en mirar cómo nos subordinamos", dijo Sarabia en una rueda de prensa virtual desde Tegucigalpa donde el mandatario colombiano, Gustavo Petro , recibirá este miércoles la presidencia de la Celac en la IX Cumbre de ese organismo regional.

"La nueva configuración y el nuevo escenario internacional nos permite como región tener nuevos interlocutores y eso es lo que será, por ejemplo, el foro Celac-China", que existe desde hace diez años y que gana relevancia con la nueva coyuntura comercial, explicó.

Sarabia se reunió ayer en Tegucigalpa con el Representante Especial del Gobierno Chino para Asuntos Latinoamericanos, Qiu Xiaoqi, y durante ese encuentro se confirmó que el 13 de mayo se realizará en Pekín una reunión de cancilleres Celac-China a la que se espera que asistan también el presidente Petro y los otros dos mandatarios que forman la troika de la Celac (Honduras y Uruguay).

Según la canciller, "el objetivo es poder trabajar como una región (...) en esa nueva reconfiguración" del orden internacional tras las distintas medidas tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Eso no quiere decir que no hablemos con los Estados Unidos, que la región no quiera potenciar unas relaciones mucho más fuertes en iguales (condiciones) con Estados Unidos, a eso le seguiremos apostando", agregó la ministra.

Sarabia informó además que la IV Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Celac se celebrará el 9 y 10 de noviembre próximos en una ciudad del caribe colombiano.

"Tenemos fecha, será el 9 y 10 de noviembre en nuestro país, en una ciudad caribeña que seguramente se anunciará en los próximos días", dijo.