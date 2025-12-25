  1. Inicio
Cardenal Rodríguez llama a "respetar orden democrático" tras declaratoria presidencial

El cardenal hondureño dio declaraciones relacionadas con la declaratoria del CNE, que proclamó como nuevo presidente a Nasry Asfura

Cardenal Rodríguez llama a respetar orden democrático tras declaratoria presidencial

Foto de archivo del cardenal Oscar Andrés Rodríguez.

Fotografía: Gustavo Amador / (EPA) EFE
Tegucigalpa.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hizo este jueves un llamado a la humildad, al respeto del orden democrático y a la aceptación de los resultados electorales, tras la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras.

Durante una reflexión pública, el líder de la Iglesia católica exhortó a los distintos sectores del país a reconocer la resolución emitida por el órgano electoral y a enfocar sus esfuerzos en la convivencia pacífica y el bienestar nacional.

Conozca a los designados presidenciales de Nasry Asfura, presidente electo 2026-2030

Rodríguez Maradiaga subrayó que la definición electoral se realizó conforme a la ley y no a interpretaciones particulares.

“Ya hubo una definición, esa definición fue según la ley, no según interpretación que muchos caprichos quieren interpretar. De tal manera que si ya hubo definición, entonces acojamos la ley. Si ya hubo definición, acogemos la ley. Hay que ser humildes. No es el orgullo ni la soberbia”, expresó.

¿Cómo es el plan de gobierno de Nasry Asfura?

El cardenal también pidió evitar discursos que profundicen la confrontación política y social, e instó a la ciudadanía a trabajar en la construcción de la paz.

“No andemos con mucha palabrería. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles para todos los que recibimos al señor Jesús? La paz, paz en la tierra, paz para todos. Ahora toca construir paz. No llegaremos a ninguna parte si siguen removiendo cosas viejas, si siguen removiendo pasiones”, manifestó.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

