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Capturan a supuesto implicado en caso Koriun en Santa Bárbara

Al detenido, aún no identificado, se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, según la información divulgada por el Ministerio Público

Capturan a supuesto implicado en caso Koriun en Santa Bárbara

Captura ocurrió en una zona montañosa de Santa Bárbara, cerca de Pinalejo, Quimistán.

Quimistán, Santa Bárbara. Una nueva detención se registró en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Koriun. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) localizaron y arrestaron a un hombre en una zona montañosa de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara.

La captura fue ejecutada por integrantes del Departamento de Operaciones Especiales de la regional norte de la Atic, quienes se desplazaron hasta ese sector para cumplir una orden judicial contra el sospechoso.

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Al detenido, aún no identificado, se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, según la información divulgada por el Ministerio Público.

En abril de 2025 se intervino Koriun Inversiones por parte del Ministerio Público, que investigó indicios de captación irregular de recursos. De acuerdo con las autoridades, la compañía operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

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Las actuaciones incluyeron un allanamiento en la sede principal de la empresa, ubicada en Choloma, Cortés, y diligencias en establecimientos de Juticalpa, Santa Bárbara, Choluteca, Copán y Danlí.

La investigación dio paso a un proceso penal contra el exgerente, Iván Velásquez, a quien se le atribuyen presuntos delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso permitido y prohibido, así como asociación para delinquir.

Koriun desarrollaba operaciones en al menos siete departamentos del país. En 2024, la empresa reportó ingresos por 86.9 millones de lempiras procedentes de aproximadamente 35,000 inversionistas, según los datos consignados en la información del caso.

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Redacción La Prensa
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