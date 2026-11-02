Capturan a supuesto implicado en caso Koriun en Santa Bárbara

Quimistán, Santa Bárbara. Una nueva detención se registró en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Koriun. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) localizaron y arrestaron a un hombre en una zona montañosa de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. La captura fue ejecutada por integrantes del Departamento de Operaciones Especiales de la regional norte de la Atic, quienes se desplazaron hasta ese sector para cumplir una orden judicial contra el sospechoso.

Al detenido, aún no identificado, se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, según la información divulgada por el Ministerio Público. En abril de 2025 se intervino Koriun Inversiones por parte del Ministerio Público, que investigó indicios de captación irregular de recursos. De acuerdo con las autoridades, la compañía operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).