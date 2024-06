Capital extranjero prefiere a Honduras y Nicaragua que a El Salvador

Desde el punto de vista de algunos hondureños, El Salvador está innovando y creando condiciones positivas para que se establezcan grandes compañías y citan como ejemplo a la empresa Google que en abril pasado inauguró una oficina en la capital.

A principios de año, el hondureño René Bendaña, quién se postuló a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), utilizó la red social X para promocionar las bondades que ofrece El Salvador y en varias ocasiones anunció que trasladaría a ese país a su empresa fabricante de jugos naturales.

“Mover una empresa no es fácil y rápido, pero sí ya inicié gestiones. Yo ya estoy homologando los temas de registro sanitario, inocuidad, calidad, certificaciones, ya estoy en ese proceso para homologarlos en El Salvador para trasladar parte de la empresa, allá estaría pasando parte de la producción y parte comercial, aquí me voy a quedar con una parte comercial”, dijo Bendaña a Diario La Prensa.

Al ser consultado por qué trasladará parte de sus operaciones a ese país, el empresario respondió con una pregunta: “¿Por iniciativa propia va a ir a poner un negocio a la Rivera Hernández, Satélite o Chamelecón, donde está cooptado por la inseguridad, crimen organizado y por la extorsión? No, verdad. Generalmente uno pone un negocio en una zona segura, en una colonia que garantice flujo de gente, una zona donde haya poder adquisitivo, donde haya más seguridad que el producto se va a vender, se va a ofrecer. Lo mismo sucede con la inversión extranjera, un inversionista no va a poner su dinero en un país donde no le genera la certidumbre de recuperar su inversión y su ganancia y eso es lo que está ofreciendo El Salvador. “Entonces, lo que está exportando El Salvador, más que condiciones técnicas y fiscales, está exportando optimismo y lo que está exportando Honduras es pesimismo. Esa es la gran diferencia. Hay más optimismo para la inversión extranjera para que en El Salvador uno asegure su inversión y sus ganancias. Cuando hay pesimismo, por mucho dinero barato que haya, como los fondos Banprovih, por ejemplo, (...) y mano de obra calidicada barata (...), pero si aún así uno no se siente optimista que su producto no se va a vender, no invierte. Lo que activa la economía es el optimismo y lo que la destruye es el pesimismo, esa es la gran diferencia entre El Salvador y Honduras”, explicó.

Pero el salvadoreño Napoleón Campos, especialista en relaciones internacionales e integración regional, plantea que difícilmente llegará más IED a El Salvador mientras gobierne Bukele que dirige un régimen que quebranta todo el sistema jurídico y no ofrece seguridad a los capitales extranjeros.