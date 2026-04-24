Canasta básica en Honduras 2026: ¿cuánto cuesta por persona y qué alimentos incluye?

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), a través de la Dirección General de Salarios, actualizó el valor del costo promedio per-cápita de la canasta básica de alimentos a nivel nacional en Honduras. Con datos a marzo 2026, el costo de los alimentos básicos para una persona fue de 2,622.08 lempiras al mes, equivalente a 87.40 lempiras diarios.

Al compararse con el salario mínimo diario, que es de 466.17 lempiras, el costo de la canasta per-cápita representa el 18.74%. A diciembre de 2025, el costo a nivel nacional fue de 2,612.42 lempiras. El salario mínimo vigente es de 13,985.16 lempiras mensuales y en la actualidad la comisión tripartita negocia el ajuste para 2026.De enero a marzo de 2026, el costo de la canasta básica aumentó de 2,603.51 a 2,622.08 lempiras, con un incremento acumulado de apenas L18.57. Sin embargo, esas cifras son inferiores que las registradas en el primer trimestre de 2025 cuando pasaron de 2,484.78 a 2,511.22 lempiras, equivalente a L26.44, de acuerdo con el reporte de la STSS.