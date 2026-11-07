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Joya Grande, el zoológico que sobrevivió a su turbulenta historia

Entre el rugido de los grandes felinos, el colorido de las guacamayas y la presencia de un pequeño tapir que despierta curiosidad, el zoológico Joya Grande intenta escribir un nuevo capítulo de su historia

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 10:00 -
  • Laura Amaya
Joya Grande, el zoológico que sobrevivió a su turbulenta historia

El zoológico de Santa Cruz de Yojoa, marcado por un pasado de narcotráfico, crisis y denuncias de abandono, apuesta por recuperar sus instalaciones y mejorar el cuidado de sus animales. Una nueva cría de tapir, una de las especies del recinto es la sensación entre los visitantes.

 Fotos: Héctor Paz
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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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