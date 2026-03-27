De bosques nublados a playas vírgenes: así de bellos son estos cinco parques nacionales

1) Parque Nacional La Tigra (Francisco Morazán) A solo 20 km de Tegucigalpa, es el bosque nublado más accesible del país. Ideal para senderismo entre neblina, cascadas y avistamiento de aves. Se llega por Valle de Ángeles o El Hatillo en carretera pavimentada. Es clave respetar senderos y no dejar basura: aquí nacen fuentes de agua vitales.
Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.