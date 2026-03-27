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De bosques nublados a playas vírgenes: así de bellos son estos cinco parques nacionales

Rutas, naturaleza y turismo responsable: De selvas tropicales a bosques nublados y playas vírgenes, estos parques nacionales concentran lo mejor del ecoturismo hondureño. Aquí qué hacer, cómo llegar y por qué visitarlos con conciencia ambiental.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 15:33 -
  • Jessica Figueroa
De bosques nublados a playas vírgenes: así de bellos son estos cinco parques nacionales

1) Parque Nacional La Tigra (Francisco Morazán) A solo 20 km de Tegucigalpa, es el bosque nublado más accesible del país. Ideal para senderismo entre neblina, cascadas y avistamiento de aves. Se llega por Valle de Ángeles o El Hatillo en carretera pavimentada. Es clave respetar senderos y no dejar basura: aquí nacen fuentes de agua vitales.

Fotos: Cortesía Parque Nacional La Tigra

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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