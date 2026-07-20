Banco Central proyecta que la inflación en Honduras cerraría en 5% este 2026

TEGUCIGALPA

El Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer este día la revisión del Programa Monetario 2026-2027 que la tasa de inflación se mantiene en pasar de 4% a 5%, con una ponderación de 1% para arriba y 1% por debajo.

Hasta junio pasado, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor Consumidor (IPC) fue de 5.83, la acumulada de 3.80% y la mensual de 0.19%.

En 2025, la inflación fue de 4.98%. Para lograr esa meta, Roberto Lagos, presidente del Banco Central, anunció que continuarán con la aplicación de medidas monetarias para esterilizar liquidez de corto plazo.

Además, se seguirá con las medidas para mejorar el acceso a las divisas en la subasta electrónica del BCH y regresar al Mercado Interbancario de Divisas (MID), el que se interrumpió en el pasado gobierno. Lagos dice que se cerrará 2026 en 5%.

El funcionario dijo que históricamente la inflación de Honduras ha sido de las más altas en la región, lo que se explica por la emisión monetaria, como la registrada entre 2022-2025 por 37,000 millones de lempiras para financiar el presupuesto del gobierno.

En cuanto a las remesas familiares, la tasa de crecimiento se incrementa de 3.5% a 7.5%, o sea 856 millones de dólares.

En 2025, las remesas sumaron 12, 297.3 millones de dólares, lo que indica que los ingresos superarán 13,100 millones de dólares.

Otro de los datos que destacó Lagos fue la reducción de la tasa de interés, lo que ha permitido dinamizar el crédito y cerrar con 10.5% de crecimiento en 2026.

También expuso las cifras positivas que está dejando la exportación de café, la que superará 2,200 millones de dólares al cierre de la cosecha 2025-2026, superando los $2,149 millones de la temporada anterior.

También se amplia el plazo para repatriar las divisas hasta 45 días para el sector exportador, lo que está pendiente de aprobación del presidente de la República, Nasry Asfura.

Además, sostuvo que el comportamiento de las reservas internacionales, al acumular 1,227 millones de dólares en el presente año y contar con una cobertura de 6.7 meses de importaciones de bienes y servicios, superando la meta de cinco meses.

La divulgación de la revisión del Programa Monetario contó con la asistencia de representantes del sector privado, el sistema financiero, la academia, entre otros.