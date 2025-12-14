Ausencia de partidos marca el escrutinio especial: solo el PN y Libre se han acreditado

Tegucigalpa

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la medianoche de ayer sábado que las actividades desarrolladas en el Centro Logístico Electoral (CLE) se llevan a cabo con total normalidad, bajo estrictos sistemas de seguridad, videovigilancia permanente y con el resguardo de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Hall detalló que ya fueron entregadas las credenciales a los miembros de las Juntas Especiales a cargo del escrutinio especial (JEVR), y que actualmente se avanza en el proceso de enrolamiento de este personal para garantizar su ingreso seguro a las instalaciones. Señaló que esta actividad continuará durante las próximas horas.

Según información recibida por la funcionaria en las últimas horas, más de cien personas acreditadas de los partidos Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre) ya se encuentran presentes; sin embargo, hasta el momento no se ha registrado la asistencia de miembros de otras fuerzas políticas.