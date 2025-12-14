Ausencia de partidos marca el escrutinio especial: solo el PN y Libre se han acreditado

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la medianoche de ayer sábado que las actividades desarrolladas en el Centro Logístico Electoral (CLE) se llevan a cabo con total normalidad, bajo estrictos sistemas de seguridad, videovigilancia permanente y con el resguardo de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Hall detalló que ya fueron entregadas las credenciales a los miembros de las Juntas Especiales a cargo del escrutinio especial (JEVR), y que actualmente se avanza en el proceso de enrolamiento de este personal para garantizar su ingreso seguro a las instalaciones. Señaló que esta actividad continuará durante las próximas horas.
Según información recibida por la funcionaria en las últimas horas, más de cien personas acreditadas de los partidos Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre) ya se encuentran presentes; sin embargo, hasta el momento no se ha registrado la asistencia de miembros de otras fuerzas políticas.
Hall subrayó que el CNE tiene preparada toda la logística necesaria, así como los mecanismos de control y transparencia, incluyendo cámaras de vigilancia y transmisión en directo. No obstante, enfatizó que ahora corresponde a los partidos políticos cumplir con su responsabilidad de enviar a los integrantes de las Juntas Especiales para que el proceso pueda avanzar.
Finalmente, la consejera presidenta hizo un llamado respetuoso a todos los actores del proceso electoral para que asuman el rol que les corresponde, en aras de garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso.
Postura de Libre
El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) afirmó este sábado que “no otorga legitimidad política ni moral” al Gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras después de hacer un llamado a sus bases a salir a las calles.
“El Partido Libre no otorga legitimidad política ni moral al gobierno surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de los Estados Unidos” y se declara “oposición firme, ética y popular que ejerceremos en todas las instancias”, subraya la resolución de ese instituto político al concluir una asamblea extraordinaria en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de Honduras. EFE