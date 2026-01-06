Aumento al salario mínimo 2026 superará los 696 lempiras mensuales

San Pedro Sula.

No obstante, el indicador más importante que determinará el ajuste ya fue publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), o sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su variación interanual en 2025 fue de 4.98%.

El salario mínimo para 2026 deberá ser acordado en los próximos días por la comisión tripartita que conformarán representantes de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), centrales obreras y el sector privado.

De acuerdo con los expertos de la STSS, quienes pidieron omitir sus nombres, los miembros de la comisión tripartita analizan el impacto de otras variables económicas que influyen en el poder adquisitivo del salario mínimo.

En 2025, la comisión tripartita acordó un aumento de 6.29%, equivalente a 828.63 lempiras, pasando el salario mínimo de L13,156.53 a L13,985.16 al mes, mayor que la variación interanual del IPC de 3.88%.

El salario mínimo promedio fue de 13,985.16 lempiras mensuales el año pasado. Según fuentes técnicas de la Secretaría de Trabajo, al considerar la variación interanual de la tasa de inflación, el ajuste para 2026 será mayor a 4.98%, o sea superior a 696.46 lempiras mensuales.

Los entrevistados explican que el poder de compra del salario es afectado por la devaluación de la moneda nacional. El Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del BCH revela que la devaluación del tipo de cambio fue de 3.91% (99.37 centavos) en 2025, superior que el 2.95% de 2024 (72.87 centavos).

La inflación (3.88%) y la devaluación (2.95%) en 2024 sumaron 6.83%, mayor que el 6.29% de ajuste al salario mínimo acordado para el año anterior. Al sumar el resultado de esas dos variables en 2025, la suma global es de 8.89%.

Según los técnicos, el ajuste al salario mínimo será el resultado de la revisión de variables que inciden en el costo del dinero y, por ende, la comisión tripartita es la facultada para analizar las propuestas que presentarán las centrales obreras y el sector privado sobre el aumento solicitado, las que son evaluadas en base a criterios técnicos y económicos, así como el impacto que puede tener el incremento en sectores productivos como las pequeñas y medianas empresas.

Agregaron que el salario mínimo se compara con el costo de la canasta básica de alimentos y a junio de 2025 (12,923.10 lempiras mensuales), de acuerdo con la STSS, cubría el 92.40%.

La Secretaría de Trabajo aún no actualizado el costo de la canasta alimenticia a diciembre de 2025, no obstante, el BCH sostiene que el índice de alimentos creció 4.63% el año anterior.

El salario mínimo debe entrar en vigencia el 1 de enero de cada año y en caso de no haberse negociado en la comisión tripartita antes de esa fecha, la aplicación será de carácter retroactivo, de acuerdo con lo explicado por los técnicos de la STSS.

El salario mínimo promedio aumentó de 10,022.04 a 13,985.16 lempiras mensuales entre 2020-2025, o sea 3,963.12 en ese periodo, equivalente a 39.54%.