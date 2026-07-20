Cayos, islas y salidas al mar: los asuntos soberanos pendientes de Honduras

La reciente izada de la Bandera Nacional en Isla Conejo, encabezada por el presidente Nasry Asfura y acompañada por autoridades del Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas, volvió a colocar en la agenda los asuntos territoriales y marítimos de Honduras. El acto se realizó al conmemorarse el 57 aniversario del cese de hostilidades con El Salvador, ocurrido el 14 de julio de 1969.
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