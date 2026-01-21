Así fue la sesión para definir la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional

Cálix, en su intervención, detalló que uno de los acuerdos con el Partido Nacional incluye reformas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y al proceso de declaratoria de elecciones. “Hablamos de la declaratoria e Iroshka Elvir nos dijo que no podía haber declaratoria donde todavía hay pendientes o reclamos. Los del Partido Nacional consideraron que en un futuro se pueda extender el tiempo de la declaratoria, elecciones de diputados", expresó.Asimismo, mencionó que es relevante dentro de las reformas electorales la implementación de una segunda vuelta para elecciones.Desde el punto de vista económico, el congresista resaltó "que el departamento de Cortés pide a gritos: una Ley de Empleo Parcial y una ley del 4x3 ya que durante tres días las maquilas están cerradas y con esta ley una sola maquila contrate 6 mil hondureños, esto tiene que hacer este Congreso en lugar de estar pensando en un golpe de Estado o una comisión permanente porque nueve personas no son más que el pleno”.Otro punto clave de los acuerdos se centró en reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual, según Cálix, ha sido usada para cometer excesos.Entre las modificaciones pactadas se encuentra la eliminación del Fondo Departamental y los subsidios a diputados, así como la regulación de que un suplente de un partido no pueda ocupar la curul de un diputado de otro partido. Días antes de la sesión preparatoria, las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal sostuvieron reuniones para alcanzar consensos que permitieran avanzar en la conformación de la directiva provisional y definir una agenda legislativa común.En un comunicado conjunto, ambas fuerzas señalaron que los acuerdos incluyen reformas a la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y cambios al sistema de justicia, seguridad y defensa, así como medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.El documento también contempla compromisos para fortalecer la descentralización municipal, incentivar la inversión nacional y extranjera, promover la generación de empleo, respaldar al sector agroproductivo y mantener una política fiscal y crediticia