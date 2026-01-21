Así fue la sesión para definir la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Entre estrictas medidas de seguridad, un ambiente de expectativa política y negociaciones de último momento entre las bancadas mayoritarias, el Congreso Nacional eligió este miércoles su junta directiva provisional, que será la encargada de conducir las sesiones preparatorias previas a la instalación oficial de la nueva legislatura. En la primera sesión preparatoria, reprogramada en dos ocasiones a lo largo del día, el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, procedió a juramentar a Tomás Zambrano, del Partido Nacional, como presidente provisional del Congreso Nacional, a Godofredo Fajardo, de la Democracia Cristiana (DC), como vicepresidente y al nacionalista Carlos Ledezma como secretario. "La decisión hoy es a favor de Honduras. Agradecer a los hermanos de las cinco bancadas, venimos con muchas ganas de trabajar, desde agosto este Congreso ha estado cerrado. Hoy vamos a trabajar, va a haber espacio para que podamos dialogar, este Congreso demanda tolerancia y dialogo, vamos a construir consensos y aprobar iniciativas con los diputados de todas las bancadas", expresó Zambrano. Por su parte, el diputado Jorge Cálix, uno de los candidatos a presidir el Legislativo, reconoció la falta de votos para liderar el Congreso y destacó el diálogo entre bancadas. "Hoy no hay patadas, no hay golpe de Estado al Poder Legislativo, hoy hay diálogo, hay democracia y eso independiente del resultado, nos guste o no nos guste, eso es bueno y es positivo. Hay que reivindicar este poder del Estado, que en los últimos cuatro años estuvo accidentado", dijo. La moción fue respaldada con 87 votos de cinco fuerzas, distribuidos en 49 del Partido Nacional, 34 del Partido Liberal, 1 de la DC, 2 del Partido Innovación y Unidad (Pinu), y hasta un voto del partido Libertad y Refundación (Libre). Según trascendió, el acuerdo entre el Partido Nacional y Partido Liberal consistió en una negociación que contempló la presidencia del hemiciclo para el Partido Nacional y la asignación de cargos en el Poder Ejecutivo a miembros del Partido Liberal. Previo a la votación, los diputados de Libre, a través de Rafael Sarmiento, Edgardo Casaña y Angélica Smith, anunciaron públicamente que no respaldarían ninguna de las propuestas de junta directiva presentadas durante la sesión preparatoria, al no reconocer el Gobierno de Nasry "Tito" Asfura y al culpar al bipartidismo de fraude electoral, pese a que su partido quedó en un tercer lugar con el 20%. La junta directiva provisional ejercerá funciones hasta el viernes, cuando podrá ser ratificada o modificada en la sesión de instalación de la directiva en propiedad.

Sesión

Desde tempranas horas de la mañana del miércoles, un día después de recoger sus credenciales en las sedes de sus respectivos partidos políticos, los diputados comenzaron a ingresar al hemiciclo, que se mantenía en calma, aunque bajo un fuerte despliegue militar en sus accesos y alrededores. La convocatoria oficial, emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, estaba programada para las 9:00 de la mañana. No obstante, la sesión se reprogramó en dos ocasiones: primero para la 1:00 p.m. y luego para las 3:00 p.m., luego de que las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal solicitaran un plazo adicional para afinar las negociaciones. Alrededor de las 2:30 p.m. se informó a través del diputado nacionalista Carlos Ledezma que ambas fuerzas políticas habían alcanzado un acuerdo que permitiría avanzar en la conformación de la directiva provisional y dar paso, finalmente, al inicio de la sesión. Sin embargo, a las 4:00 p. m. la sesión aún no había comenzado debido a que, a última hora, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) confirmó la victoria del nacionalista Roosevelt Avilez, un día después de que Rudy Vanegas, del Partido Liberal, recibiera su credencial como alcalde de Talanga. Esto provocó molestia en la bancada liberal, según transcendió. Los liberales argumentaron que en el recuento de votos solo participaron personas afines al nacionalismo y que la transmisión de las cámaras fue interrumpida, por lo que solicitaron una nueva revisión de las actas, lo que retrasó la elección de la Junta Provisional. Tras ser reprogramada en dos ocasiones y extendida hasta las 5:45 p. m., la sesión inició con el secretario del ministerio de Gobernación, Celso Alvarado, pasando lista de los diputados propietarios por departamento para constatar el quórum correspondiente. Luego de una oración y de entonar el Himno Nacional de Honduras, Vaquero dio la palabra al diputado nacionalista Mario Pérez, quien propuso la nómina encabezada por Tomás Zambrano como presidente, a Godofredo Fajardo como vicepresidente y al diputado Carlos Ledezma como secretario. La moción obtuvo 87 votos provenientes de cinco bancadas. Posteriormente, se concedió la palabra a Jorge Cálix, quien reconoció la falta de votos del Partido Liberal para presidir el Congreso y destacó el diálogo entre las bancadas. “No lo logramos en esta ocasión, pero no sucumbimos ante el caos”, expresó. Después, Edgardo Casaña, del Partido Libre, intervino e instó a la nueva junta provisional a dar continuidad a diversos proyectos impulsados por su bancada. Seguidamente, Vaquero sometió la moción a consideración del pleno y al ser aceptada procedió a la juramentación de cada uno de los miembros de la junta provisional. “Queda instalada la junta provisional de este Congreso”, declaró. Finalmente, tras ser juramentado, Zambrano convocó a sesión para el viernes 23 de enero a las 11:00 a. m., con el fin de instalar la Junta Directiva en propiedad.

Acuerdos

Cálix, en su intervención, detalló que uno de los acuerdos con el Partido Nacional incluye reformas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y al proceso de declaratoria de elecciones. “Hablamos de la declaratoria e Iroshka Elvir nos dijo que no podía haber declaratoria donde todavía hay pendientes o reclamos. Los del Partido Nacional consideraron que en un futuro se pueda extender el tiempo de la declaratoria, elecciones de diputados", expresó. Asimismo, mencionó que es relevante dentro de las reformas electorales la implementación de una segunda vuelta para elecciones. Desde el punto de vista económico, el congresista resaltó "que el departamento de Cortés pide a gritos: una Ley de Empleo Parcial y una ley del 4x3 ya que durante tres días las maquilas están cerradas y con esta ley una sola maquila contrate 6 mil hondureños, esto tiene que hacer este Congreso en lugar de estar pensando en un golpe de Estado o una comisión permanente porque nueve personas no son más que el pleno”. Otro punto clave de los acuerdos se centró en reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual, según Cálix, ha sido usada para cometer excesos. Entre las modificaciones pactadas se encuentra la eliminación del Fondo Departamental y los subsidios a diputados, así como la regulación de que un suplente de un partido no pueda ocupar la curul de un diputado de otro partido. Días antes de la sesión preparatoria, las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal sostuvieron reuniones para alcanzar consensos que permitieran avanzar en la conformación de la directiva provisional y definir una agenda legislativa común. En un comunicado conjunto, ambas fuerzas señalaron que los acuerdos incluyen reformas a la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y cambios al sistema de justicia, seguridad y defensa, así como medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. El documento también contempla compromisos para fortalecer la descentralización municipal, incentivar la inversión nacional y extranjera, promover la generación de empleo, respaldar al sector agroproductivo y mantener una política fiscal y crediticia

Pulso político

La titularidad del Congreso se disputaba principalmente entre Zambrano y Cálix, este último inscrito tras la renuncia del diputado Samuel García, de Olancho. La definición del cargo se convirtió en el eje central de las negociaciones entre las bancadas del bipartidismo, que argumentaron la necesidad de contar con una directiva provisional para evitar que Luis Redondo continuara al frente del Legislativo por falta de acuerdos. Mientras en el interior del hemiciclo se desarrollaban las negociaciones, en las afueras del Congreso Nacional se observaba un despliegue de elementos militares y policiales en los principales accesos. El ambiente se mantuvo tranquilo en las afueras del hemiciclo Legislativo, aunque con la misma tensión política que ha marcado los procesos de instalación del Congreso en los últimos años. responsable.

Distribución