Asamblea de Libre aprueba por unanimidad que Marlon Ochoa no firme declaratoria electoral

Siguatepeque, Comayagua

La Asamblea General del partido Libertad y Refundación (Libre) aprobó este sábado por unanimidad que Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), no firme la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales, durante una asamblea extraordinaria en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. La reunión fue presidida por la candidata presidencial Rixi Moncada y el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, quien consultó directamente a los asistentes si Ochoa debía firmar la resolución oficial de los resultados electorales que emitirá el CNE. La respuesta de la asamblea fue unánime y contundente: “no”.

En su intervención, Zelaya planteó públicamente la consulta y expresó su respaldo personal al consejero electoral. "Tenemos confianza en usted, es un tipo íntegro y valiente", manifestó el dirigente político ante los miembros del partido. Minutos después, Marlon Ochoa envió un mensaje a través de WhatsApp a Zelaya y a Rixi Moncada, el cual fue leído durante la asamblea. "Nunca, presidente. El pueblo no reconoce el fraude ahumado por Estados Unidos y el crimen organizado. Soy soldado del pueblo", aseguró el consejero electoral. Aún no se confirma si su respuesta se produjo tras la petición de la asamblea. Por su parte, la candidata de Libre, Rixi Moncada, afirmó que no reconocerá los resultados de las elecciones, al considerar que el proceso estuvo marcado por "engaño, coacción y amenazas" contra el pueblo hondureño. Durante su intervención denunció presiones a la población con advertencias sobre la posible pérdida de remesas, lo que influyó en decisiones de voto.

Desde la dirigencia de Libre reiteraron que existen pruebas suficientes de un presunto fraude, que incluiría fallas en el sistema de transmisión y divulgación de actas, así como injerencia de Estados Unidos y del crimen organizado. El partido también señaló que durante el proceso electoral se habrían registrado amenazas e intimidaciones contra la población, elementos que, a su juicio, comprometen la legitimidad de los resultados que serán oficializados por el Consejo Nacional Electoral.

Responsabilidad penal

Por otro lado, Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, advirtió que, en caso de que un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional y el funcionario podría incurrir en responsabilidad penal. La afirmación fue realizada a través de una publicación en la red social X.

Se afirma que, en caso de que un consejero del CNE se niegue a firmar la declaratoria de elecciones, se habilitaría la competencia del Congreso Nacional.

De suceder, el consejero incurriría en responsabilidad penal.

¿Habrá consejero capaz de cometer delito?

Ud, qué opina? — Edmundo Orellana (@mundoorellana) December 13, 2025