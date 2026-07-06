¿Qué irregularidades detectó Arsa en negocios de alimentos y farmacias?

La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) es la institución responsable de vigilar, inspeccionar y regular los establecimientos, productos y servicios que inciden en la salud pública en Honduras. Entre sus principales funciones figuran la emisión de registros y licencias sanitarias, la supervisión del cumplimiento de las normas de higiene y la verificación de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, medicamentos y otros productos sujetos a regulación.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.