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¿Qué irregularidades detectó Arsa en negocios de alimentos y farmacias?

Arsa realizó más de 6,000 inspecciones en 2025, impuso multas y ordenó cierres por incumplimientos sanitarios en alimentos y farmacias.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 11:04 -
  • Kleymer Baquedano
¿Qué irregularidades detectó Arsa en negocios de alimentos y farmacias?

La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) es la institución responsable de vigilar, inspeccionar y regular los establecimientos, productos y servicios que inciden en la salud pública en Honduras. Entre sus principales funciones figuran la emisión de registros y licencias sanitarias, la supervisión del cumplimiento de las normas de higiene y la verificación de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, medicamentos y otros productos sujetos a regulación.

 Foto: Cortesía Arsa

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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