El dantesco final del periodista Aníbal Barrow; hallaron su cuerpo tras 16 días de búsqueda

El periodista hondureño Aníbal Barrow fue privado de su libertad el 24 de junio de 2013, cuando se desplazaba por el sector del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Cortés. El comunicador tenía 58 años y era presentador del programa televisivo “Aníbal Barrow y nada más”.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.