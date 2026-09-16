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El dantesco final del periodista Aníbal Barrow; hallaron su cuerpo tras 16 días de búsqueda

El periodista fue privado de su libertad en San Pedro Sula y localizado muerto 16 días después en una zona de Villanueva, Cortés

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 21:11 -
  • Redacción La Prensa
El dantesco final del periodista Aníbal Barrow; hallaron su cuerpo tras 16 días de búsqueda

El periodista hondureño Aníbal Barrow fue privado de su libertad el 24 de junio de 2013, cuando se desplazaba por el sector del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Cortés. El comunicador tenía 58 años y era presentador del programa televisivo “Aníbal Barrow y nada más”.
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