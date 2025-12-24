Ana Paola Hall: “El CNE no elige presidentes, certifica la voluntad del pueblo”

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó este miércoles que el ente electoral no elige al presidente de la República, sino que se limita a certificar la voluntad expresada por el pueblo hondureño en las urnas, tras emitir la declaratoria oficial que nombra a Nasry “Tito” Asfura como ganador de las elecciones generales de 2025. “Nadie en el CNE ‘elige’ al Presidente o Presidenta de la República; es el pueblo quien decide y el CNE simplemente se limita a certificarlo”, expresó Hall durante la sesión virtual en la que se oficializó la declaratoria presidencial.

La funcionaria subrayó que el proceso de certificación enfrentó presiones políticas, pero aseguró que el pleno del organismo actuó con firmeza para salvaguardar la institucionalidad electoral. “Aclaro que esa certificación que contiene la declaratoria de Elecciones Generales nivel presidencial, estuvo a punto de ser rehén político; pero, con firmeza hemos defendido y seguimos defendiendo que la declaratoria no pertenece a la voluntad de ningún Consejero o Consejera, ni de Partido Político alguno, solamente responde a la verdad de los resultados que reflejan la voluntad del pueblo hondureño”, agregó.

