Ana Paola Hall detalla los avances del escrutinio especial

En una actualización brindada este sábado, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó sobre los avances significativos en el escrutinio especial que se desarrolla tras los comicios del pasado 30 de noviembre.
Según detalló la funcionaria, el proceso se realiza bajo un estricto esquema de transparencia que incluye la presencia de observadores nacionales e internacionales, transmisión en vivo y el acompañamiento de auditoría externa.
"Se continúa trabajando y se han procesado más de novecientas actas del nivel electivo presidencial por parte de las casi cien Juntas especiales integradas", puntualizó Hall, destacando el ritmo de trabajo en el Centro Logístico Electoral (CLE).
Más allá de las cifras, la presidenta del ente electoral compartió una serie de reflexiones en las que calificó el actual proceso como el más complejo en la historia del país.
"Como CNE, hemos construido el proceso electoral con mayores dificultades (internas y externas) que se hayan vivido hasta el momento", afirmó.
En el proceso de escrutinio especial, ante la presencia de observadores nacionales e internacionales, contando con transmisión en vivo y con el acompañamiento de Auditoría Externa, se continúa trabajando y se han procesado más de novecientas actas del nivel electivo presidencial...— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 20, 2025
Asimismo, aprovechó para reconocer la labor del personal técnico y administrativo que labora en el CLE, calificando su actitud como "heroica y silenciosa".
Hall lamentó que este equipo deba trabajar "a pesar de las tempestades que enfrentan, articuladas a veces por quienes deberían defenderlos".
Compromiso con la declaratoria final
Además, Ana Paola Hall envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que se mantiene "firme y con la fortaleza y valentía necesaria" para concluir el proceso hasta la declaratoria oficial.
"Me mantendré del lado correcto que es el de la Constitución y la Ley, pero sobre todo: del lado de la mayoría del pueblo que con esperanza acudió a votar el 30 de noviembre. ¡Sepan que no voy a fallarle a Honduras!", aseguró la presidenta del CNE.
Con el avance del escrutinio especial en Honduras este sábado se mantiene líder el candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que Washington ha sancionado en las últimas horas a dos funcionarios electorales del país centroamericano.
Con el 99,87 % de las actas escrutadas, Asfura lidera los resultados con el 40,28 % de los votos, contra el 39,58 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, mientras que la candidata del gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 19,13 %, luego de que el jueves se reinició el conteo especial de votos con 2.792 actas electorales con inconsistencias.