Ana Paola Hall detalla los avances del escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

En una actualización brindada este sábado, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó sobre los avances significativos en el escrutinio especial que se desarrolla tras los comicios del pasado 30 de noviembre. Según detalló la funcionaria, el proceso se realiza bajo un estricto esquema de transparencia que incluye la presencia de observadores nacionales e internacionales, transmisión en vivo y el acompañamiento de auditoría externa. "Se continúa trabajando y se han procesado más de novecientas actas del nivel electivo presidencial por parte de las casi cien Juntas especiales integradas", puntualizó Hall, destacando el ritmo de trabajo en el Centro Logístico Electoral (CLE).

Más allá de las cifras, la presidenta del ente electoral compartió una serie de reflexiones en las que calificó el actual proceso como el más complejo en la historia del país. "Como CNE, hemos construido el proceso electoral con mayores dificultades (internas y externas) que se hayan vivido hasta el momento", afirmó.

Asimismo, aprovechó para reconocer la labor del personal técnico y administrativo que labora en el CLE, calificando su actitud como "heroica y silenciosa". Hall lamentó que este equipo deba trabajar "a pesar de las tempestades que enfrentan, articuladas a veces por quienes deberían defenderlos".

Compromiso con la declaratoria final