Ana Hall dice que habrá declaración final de elecciones en Honduras

Tegucigalpa.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este viernes que pese las múltiples dificultades que ha tenido el proceso de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, "habrá declaración en tiempo y forma, tal como la Constitución y la ley indican". Hasta ahora el CNE realizó, el pasado miércoles, la declaración del nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, después de 24 días de las votaciones.

Del proceso falta por escrutar 305 actas electorales, de 2.792 con inconsistencias, que en su mayoría definirán a los ganadores en los niveles de alcaldías y diputados. Después de que el CNE declaró presidente electo a Asfura, se esperaba que el jueves continuara el escrutinio especial de las 305 actas electorales que faltan, pero han pasado dos días de total parálisis. Hall y López atribuyen esta parálisis a un nuevo boicot de escrutadores que representan a los partidos Liberal y Libre, cuyos candidatos presidenciales no reconocen los resultados, aduciendo que hubo fraude y la exigencia de que se cuente "voto por voto", a pesar de que el ente electoral ha reiterado que por ley no es posible. En una sesión virtual de los tres consejeros del CNE, celebrada hoy, Hall dijo que "en este pleno se han dado cuestiones sin precedentes que no se pueden olvidar y que la historia no olvidará", en alusión al ambiente hostil, amenazas, problemas administrativos y técnicos, entre otros, que han marcado el escrutinio de las elecciones celebradas hace casi un mes.