  1. Inicio
  2. · Honduras

IP explica qué hacer si tiene arreglo de pago y quiere la amnistía vehicular

La amnistía vehicular ya está vigente. Más de 954,000 contribuyentes están en mora por matrícula 2025. Desde el lunes 23 de febrero estarán habilitados los pagos con la amnistía

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 15:59 -
  • Kleymer Baquedano
IP explica qué hacer si tiene arreglo de pago y quiere la amnistía vehicular

El paquete de amnistías, que incluye la amnistía vehicular para liberar del pago de multas, recargos e intereses por mora correspondientes a 2025 y años anteriores, ya fue publicado en La Gaceta y estará vigente a partir de la próxima semana en las instituciones bancarias autorizadas, incluyendo sus plataformas en línea. Esto se debe a que el Instituto de la Propiedad (IP) realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar el sistema y garantizar un acceso adecuado al beneficio.

 Foto: LA PRENSA

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias