¿Qué materiales de construcción han subido de precio por el alza de los combustibles?

El aumento sostenido en los precios de los combustibles y la incertidumbre provocada por el conflicto en Irán están generando un impacto en cadena en la economía hondureña, especialmente en el sector construcción de Honduras que genera más de 400 mil empleos directos e indirectos.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.