Así recuperó la libertad Ardón: de confesar 56 asesinatos a quedar libre por fallas en pericia

Ardón regresó a Honduras en abril de 2025 luego de haber sido deportado, pero tras bajar del avión fue capturado y llevado ante el juzgado con jurisdicción nacional, donde tenía una acusación por lavado de activos. Por ese proceso permaneció en prisión hasta el lunes 24 de agosto, cuando el Tribunal de Sentencia lo absolvió.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/alexander-chande-ardon-vuelve-copan-absuelto-lavado-de-activos-GI31822620" target="_blank">El exalcalde Ardón Soriano regresó en helicóptero</a> a El Paraíso, Copán, donde fue recibido por numerosos pobladores que celebraron su liberación.El Tribunal de Sentencia dejó <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/tribunal-absuelve-amilcar-ardon-lavado-activos-honduras-IL31813478" target="_blank">en libertad al exjefe municipal</a> debido a una inconsistencia en el análisis financiero patrimonial presentado durante el juicio oral y público por el Ministerio Público.Durante la evacuación de pruebas, la Fiscalía afirmó que la inconsistencia era de seis millones de lempiras, mientras que en la etapa de conclusiones estableció que superaba <b>los 21 millones</b>, debido a una exclusión realizada por la perito.“La fiscal estableció que su perito tuvo errores contables, así que son incorrectas esas enmiendas de lo anterior apreciamos lo controversial que fue en este juicio la tesis acusatoria la misma prueba de cargo”, afirmó el tribunal.El Tribunal indicó que, de la valoración de la documentación presentada por el Ministerio Público sobre la sentencia recibida contra Alexander Ardón en Nueva York, quedó demostrado que fue declarado culpable en enero de 2025, pero no se demostraron los hechos que fueron aceptados.En el fallo, los jueces establecieron que durante todo el juicio la Fiscalía de Honduras intentó presentar como delito precedente la condena que recibió Alexander Ardón en Estados Unidos, pero no presentó los hechos completos de los casos.