Reparto por Bajo: familias afectadas por colapso de casas tras lluvias

Tegucigalpa, Honduras

Margarita Sánchez, con los ojos llenos de lágrimas al ver su vivienda colapsada y al no saber dónde pasar la noche, lamentaba: “Yo perdí mi casa y todos los que estamos aquí sentados también la perdimos”. Margarita describe cómo las intensas lluvias del jueves 16 de octubre derrumbaron su hogar en el sector conocido como Cerrito Blanco, en el barrio Reparto por Bajo de Tegucigalpa.

“Desde la una de la mañana se escuchaban truenos y un ruido fuerte. Nos levantamos todos los vecinos y pasamos la noche en vigilia. A las cuatro de la mañana empecé a mover mis cosas, y a las seis ya tenía todo en el garaje. Pero a las diez de la mañana se cayó mi muro”, narró la afectada.

La entrevistada recordó que el muro fue el primero en colapsar, seguido por la parte trasera de la casa de su familia, que ya estaba dañada desde 2022. "Nunca retiraron los escombros y esos restos me cayeron encima. Pedí ayuda a la alcaldía, pero se rehusaban a mandar camiones. Tuve que sacar mis cosas a la calle y ahora no tengo dónde ir", relató Sánchez, mientras se abrazaba con uno de los familiares que le daba palabras de aliento. Según testimonio de los vecinos de Reparto por Bajo, al menos 12 viviendas han quedado completamente destruidas, pero muchas más presentan grietas y riesgo inminente de colapso. "Si vuelve a llover fuerte, se vienen abajo. Además, el túmulo de tierra cayó sobre las casas del frente y ya hay más viviendas afectadas", advirtió la entrevistada.

Los vecinos recuerdan que los problemas no son recientes. Desde 2022 reportan hundimientos y desplazamientos del terreno sin recibir atención adecuada. Las lluvias recientes agravaron la situación y dispararon la alarma entre los pobladores. Entre desesperación y lágrimas, los residentes cargan sus muebles, camas y electrodomésticos mientras buscan refugio en casas de familiares o albergues. La saturación del suelo y la falta de obras de contención han convertido sus hogares en estructuras vulnerables.