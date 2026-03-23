Conozca las medidas de Tránsito para conductores sin placas

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) hizo un llamado a los conductores para que tomen medidas de prevención durante Semana Santa, periodo en el que se esperan más de dos millones de movilizaciones. Según registros de los últimos cinco años (2021-2026), en Honduras se han reportado más de 79,510 accidentes de tránsito.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.