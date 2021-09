Chapines dejan plantados a hondureños para abordar problemática de basura

OMOA

Como muestra del poco interés que tienen las autoridades de Guatemala por la contaminación de las playas en Honduras, a última hora los guatemaltecos cancelaron una reunión que estaba programada para ayer con representantes del Gobierno, empresa privada y otras entidades.

El acto fue considerado como irrespetuoso, pero las autoridades de MiAmbiente no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron la campaña de limpieza de los más de 48 kilómetros de playa en la costa de Omoa.

Liliam Rivera, ministra de MiAmbiente, manifestó que las autoridades de Guatemala pospusieron a otra fecha la reunión que estaba programada para ayer en el sector de Omoa, en donde tratarían temas en el marco de la mesa técnica bilateral interinstitucional con el fin de integrar diferentes instituciones de Honduras y Guatemala.

La funcionaria informó que el Gobierno contrató a 30 pobladores de Omoa para que todos los días limpien los 48.9 kilómetros de playa pública del municipio; sin embargo, la basura procedente de Guatemala llega a otras playas del país, por lo que también se realizan limpiezas.

Miembros de las Fuerzas Armadas también se suman a los trabajos de recolección de residuos para mantener las playas limpias. “Tenemos que llevarles un mensaje a los guatemaltecos que nosotros los hondureños sí tenemos buenas prácticas”.

Maribel Umaña, presidenta de la Cámara de Turismo en Omoa, expresó “que el costo de la recolección de toda la basura que llega de Guatemala lo están asumiendo el municipio, el Gobierno Central y los empresarios de turismo, y no podemos seguir en esto. Guatemala no hace su parte, por lo que como país se tiene que exigir una solución permanente, pues ya tenemos más de 10 años en lo mismo. En Guatemala están cómodos si la basura no la tienen ellos, nos llega a nosotros”.