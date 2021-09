Presidente del CNE asegura que firmará contrato del TREP hasta que se despejen dudas

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, aseguró este jueves que firmará el contrato con la empresa MSA, S.A una vez que se hayan despejado todas las dudas.



En los últimos días se ha mencionado que la empresa no cuenta con la capacidad para este trabajo, ya que se habría valido de falsificación de documentos para obtener la adjudicación, aparte de que ningún banco nacional estaría dispuesto a venderle las garantías de cumplimiento.



La empresa presentó este día una garantía internacional de una aseguradora argentina, la que le avalaría para que el CNE siga con el proceso.



Además, la firma aclaró sobre los sellos que demuestran que las fechas no coinciden con el día en que se logró la adjudicación en el país, asegurando que las constancias no tienen fecha de vencimiento.



“Ellos presentaron una garantía que nosotros mismos hemos estado pidiendo, eso fue lo que se acordó y es lo que se ha de cumplir”, dijo.



Añadió que “también presentaron una aclaración sobre las denuncias, presentaron una nota del Colegio de Notarios de Argentina donde aclaran que las estampillas que ellos presentaron en los documentos para acreditar la experiencia no tienen fecha de vencimiento”.



“Esa es una de las aclaraciones que se les ha pedido, ellos nos han mostrado esta dos alternativas, eso lo debemos analizar”, indicó.



“Una vez tengamos todas los respaldos legales y sean despejadas todas las dudas, claro que vamos a firmar”, aseguró.



Aguirre detalló que la contratación de las empresas es un proceso bien planificado para que no haya dudas que pongan en riesgo la estabilidad y transparencia del proceso electoral.