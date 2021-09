"Conmigo todo se les acabó a los narcos": JOH ante Asamblea de la ONU

Nueva York, Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, intervinó este miércoles en la 76° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, refiriéndose a temáticas del país en materia de pandemia del covid-19, economía, cambio climático y narcotráfico.

Hernández, titular de la Presidencia de Honduras desde 2014, cumplirá en enero su segundo período presidencial, ofreciendo así su último discurso ante la ONU como gobernante del país centroamericano.

PANDEMIA

"Hoy el mundo entera enfrenta una pandemia que nos puso de rodillas", empezó diciendo Hernández en el púlpito de la ONU, frente a mandatarios de 193 naciones afiliadas. "Un momento crítico en el cual está de por medio nuestras vidas. No pueden estar desprevenidos para esta y cualquier otra emergenci", argumentó el mandatario en relación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien propuso un cambio en los mecanismos de ese ente para enfrentar emergencias sanitarias.

"Hoy propongo ante esta Asamblea una transformación del sistema internacional de salud, en especial de la Organización Mundial de la Salud debido a la inequidad reflejada en la distribución de vacunas contra la covid-19 a los países en vías de desarrollo", enfatizó Hernández en su discurso, que rozó la media hora.



Agregó que países pobres como Honduras, "a pesar de tener el dinero disponible, no pudimos acceder a tiempo" a las vacunas contra la covid-19, cuya pandemia ha dejado cerca de 10.000 muertos y más de 350.000 contagios, desde marzo de 2020, según cifras oficiales.

ETA Y IOTA

Hernández se refirió al embate que sufrió Honduras a finales de 2020, cuando las tormentas tropicales Eta y Iota impactaron en el territorio dejando una estela de destrucción y muerte inusitada: "Sin duda alguna, 2020 para Honduras fue catastrófico. Además de la pandemia, fuimos golpeados por dos huracanes destructivos. Destruyeron nuestros cultivos, producción e infraestructura vial. Cientos de hondureños perdieron la vida".

"Las pérdidas estimadas fueron de 4,000 millones de dólares. Para países ricos no es significante. Para nosotros sí. Equivale al 30% de nuestro presupuesto anual", extendió Hernández.

CAMBIO CLIMÁTICO

"Demandamos verdaderamente que los países industrializados cumplan los compromisos a través de los "fondos verdes" y demandamos por los países que somos afectados", argumentó Hernández, quien también indicó que propondrá más medidas en cumbres mundiales relacionadas a la protección del medio ambiente.

"Por ser uno de los países más afectados del mundo con sequías y lluvias destructivas, a pesar de ser una de las naciones que más aportes hace a la conservación del medio ambiente, el 50 % de su territorio es bosque y el 30 % está bajo condición de reservas naturales protegidas, aún así somos de los más afectados por el cambio climático", dijo Hernández.



Explicó que Honduras ha diseñado un sistema de protección que consiste en represas multipropósitos para recoger el agua que proviene de lluvias destructuvas, agua para consumo humano e impulsar la agricultura.



"Los fondos verdes para el clima, ya ustedes lo saben, no llegan como deberían hacerlo, y esto solo puede hacerse con una verdadera voluntad política. Señores hace tiempo teníamos que actuar y no terminamos de entenderlo, por qué no se actúa", cuestionó.

CRIMEN EN HONDURAS

"Estamos trabajando en la lucha internacional contra el narcotráfico. Para entender este tema es importante entender que Honduras, hace una década, tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Fuimos el país por donde más pasaba la droga hacia Estados Unidos", empezó relatando Hernández.

"Así era la situación en 2010. Decididos, aprobamos leyes de seguridad que eran temidas por narcotraficantes. Si miran esta medida verán quién es quién. Estas acciones, por ejemplo, la extradición, solo serían tomadas por enemigos del narcotráfico y crimen organizado. Nadie vinculado al narcotráfico e intimidado por criminales jamás tomaría estas medidas", amplió.

"Según los datos oficiales del Gobierno de Estados Unidos, reportados por el Departamento de Estado y el Comando Sur, desde que llegué a la Presidencia, Honduras ha reducido el tránsito de drogas por su territorio en un histórico 95%. Un logro casi sin precedentes", subrayó el presidente.

"Desarticulamos los carteles de la droga más importantes del país", destacó Hernández."Con todas nuestras decisiones se logró que la tasa de asesinatos se redujera en un 60%, salvando miles y miles de vidas", añadió el mandatario.

El presidente mostró un archivo donde mencionó contener grabaciones de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) hechas a narcotraficantes hondureños. "En 2013, la DEA tenía un infiltrado que estaba en reuniones secretas de los narcos en Honduras. Vale la pena leer las transcripciones", explicó.

Sin duda, los productores de Netflix, específicamente los productores del programa Narcos están estudiando estas grabaciones. Es una ventana real, raras veces visible de los pensamiento y asesinos se reúnen en privado para conspirar", dijo Hernández.

"Los narcos se quejan en las grabaciones que, a pesar de sus esfuerzos, no podían arreglar nada conmigo. No soy alguien con quien se pueda trabajar o negociar. Ellos discuten cómo intentan matarme. Después de las elecciones de 2013, planean sin tapujos: "Ahora sí nos van a derrotar". Significó que conmigo todo se les acabó. Y tenían razón", refirió Hernández, exponiendo el contexto en que narcotraficantes extraditados a Estados Unidos lo mencionaron en grabaciones secretas y en juicios en aquel país.

ECONOMÍA

El presidente hondureño amplió en referencia a la realidad económica nacional y los efectos de la pandemia: "Seguimos levantando la más grande infraestructura que ningún otro gobierno anterior, estamos logrando el sueño de hace 200 años, unir el Pacífico y el Atlántico, así como todas las regiones productivas del país. Mejoramos y modernizamos nuestros puertos, aeropuertos, ahora el Aeropuerto de Palmerola es el primer paso para la Ciudad Aeropuerto, como lo será el Villeda Morales en San Pedro Sula".

Argumentó frente a los asistentes que la industria maquilera hondureña ha experimentado un crecimiento del 70%- También mencionó la creación del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa como una de las gestiones de su mandato, el segundo, al frente de la Presidencia de Honduras.