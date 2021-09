Jorge Canahuati Larach: “Buscamos que los medios tengan una retribución justa”

Redacción

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el hondureño Jorge Canahuati Larach, dijo ayer que la declaración de principios de asociaciones de medios de comunicación de las Américas busca que “los medios tengan una retribución justa por el uso de sus contenidos” por parte de las grandes plataformas tecnológicas digitales.

Canahuati, presidente de Grupo Opsa, dice que esta declaración, que fue publicada el martes por más de 40 mil medios de comunicación de toda América, es un estímulo para crear una conversación pública amplia entre las plataformas y los medios y la sociedad en general. Aquí la entrevista.

¿Qué es lo que están reclamando los medios de comunicación?

No es un reclamo, sino una declaración de principios de asociaciones de medios de comunicación de las Américas para recalcar la situación de vulnerabilidad de los medios de comunicación en el contexto digital, que ven cómo el valor que generan es capitalizado por otros actores. En efecto, la publicidad, sustento tradicional de los medios, ha sido absorbida por las plataformas tecnológicas globales, las que, por otra parte, utilizan libremente los contenidos que los medios producen con una alta inversión económica. Se trata de buscar que los medios tengan una retribución justa por el uso de sus contenidos.

También, de poner en agenda pública que hay otros temas del ecosistema digital que merecen atención como la concentración publicitaria y la cuestión de los algoritmos.

Después de esta declaración, ¿qué se espera?

Pretendemos que esta declaración sea un estímulo para crear una conversación pública amplia entre las plataformas y los medios y la sociedad en general. Esperamos que las plataformas aceleren sus programas de apoyo a los medios y, también, los hagan más inclusivos, de modo que beneficien no solo, y de manera acotada, a las publicaciones más grandes, sino también a aquellas que dan cobertura a pequeñas comunidades que necesitan mantenerse incorporadas a la vida democrática.

¿Es una lucha que ahora están librando los medios por la crisis que ha dejado la pandemia o esta lucha ya tiene sus antecedentes?

El tema del valor de los contenidos es de vieja data y en agenda en todo el mundo. En Europa y Australia hubo iniciativas que contribuyeron a que las plataformas compensen a los medios por sus contenidos. Nuestro pronunciamiento, que involucra a más de 18 asociaciones nacionales e internacionales de medios de comunicación con presencia en las Américas, desde Alaska a Tierra del Fuego, demuestra que es un tema universal que atañe a todas las empresas periodísticas, sin importar su tamaño o lugar de origen.

Y a todos quienes ejercen el periodismo, porque la sustentabilidad del sector depende de cómo se resuelva el tema. Surgen también de la experiencia y de la crisis que ha afectado al periodismo y a los medios de comunicación. Desde hace varios años se viene observando cómo los medios pierden ingresos de publicidad digital, mientras que los contenidos cobran cada vez más peso en plataformas y redes. Los medios no pretenden revertir esta tendencia, lo cual es imposible, pero sí cobrar por el valor que le generan al ecosistema y por lo que cuesta hacer periodismo, pagar salarios e invertir en contenidos.

¿Qué tan golpeados están los medios en América?

Los medios en las Américas no son la excepción del efecto que ha tenido la transformación de la industria debido a las nuevas tecnologías digitales, al contrario, organizaciones financieras multilaterales han documentado que el efecto de la pandemia se ensañó particularmente en la región latinoamericana.

Tanto Google y Facebook ya han enfrentado situaciones similares en otras regiones del mundo, ¿ya es momento de que estas plataformas compartan sus ingresos con los medios que son los que invierten y generan contenidos?

La directiva europea de 2019 reconoce este hecho de los editores al ser remunerados por las plataformas. Australia puso en marcha en febrero pasado el Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales. Este prevé la posibilidad de acuerdos económicos entre medios y plataformas, y en su defecto, mecanismos de arbitraje para que las plataformas paguen a los medios por el uso que hacen de su contenido.

El resultado fue que la gran mayoría de los medios australianos alcanzaron acuerdos privados eficaces.

Se pide un trato más igualitario entre las plataformas digitales y los medios que generan contenidos. Jorge Canahuati Larach , presidente de la SIP.

¿Hay disposición de parte de las plataformas para lograr acuerdos?

Las plataformas están escuchando los planteamientos de los medios, pero creemos que esa actitud debería acelerarse y ampliarse con un criterio de universalidad, tanto geográfica como de medios involucrados. Google y Facebook lanzaron programas de licencias por contenidos para productos específicos en algunos países, así como otras iniciativas de ayuda financiera para medios en todo el continente. Los primeros constituyen un primer paso en la dirección correcta, pero aún deben extenderse a más países de la región y a más medios dentro de cada país.

Los medios de comunicación invierten en periodistas y en tecnología, generan contenidos de calidad, pero esos contenidos llegan de forma gratuita a las audiencias, ¿eso debe cambiar? Y en esto, ¿qué rol juegan las plataformas como Google y Facebook?

En el mundo ya existe una tendencia de cobrar o como se denomina en la industria “monetizar” los contenidos de calidad entregados a sus audiencias, utilizándose mecanismos como los muros de pago. No hay ninguna duda que las plataformas como Google y Facebook juegan un papel preponderante en la potencial monetización de estos contenidos.

¿Cómo visualiza a los medios de comunicación en el futuro?

Recientemente a causa de la pandemia se observó cómo un mar de información, datos y noticias falsas, no confirmadas, o simplemente creadas malintencionadamente, les dieron a los medios de comunicación su puesto de relevancia. La credibilidad que da un periodismo de calidad, serio y responsable le otorga un papel muy especial en las comunidades a las que sirven. No hay duda de que la era en la cual la marca de un medio de comunicación era sobre una sola plataforma es cosa del pasado, ahora estas marcas deben actuar en múltiples plataformas entregándoles contenido a sus audiencias cuando lo quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren. Lo que no deben perder los medios es su compromiso con las comunidades a las que sirven, entregándoles periodismo de calidad y relevante.