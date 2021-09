Diputada nacionalista propone castración química para violadores

Tegucigalpa, Honduras

La diputada del Partido Nacional (PN), Waleska Zelaya, presentó ayer lunes ante el Congreso Nacional una propuesta de ley encaminada a la castración química contra los abusadores sexuales.

En un vídeo publicado a través de sus redes sociales, la parlamentaria emplazó a sus compañeros de cámara para que tomen una postura en apoyo a la iniciativa que servirá como "paliativo" para combatir las violaciones contra las mujeres.

Zelaya agregó que ha presentado por tercera vez consecutiva la iniciativa y que en ninguna de las veces anteriores recibió el acompañamiento de los diputados de las diferentes bancadas representadas en el Poder Legislativo hondureño.

"¿Cuidar y preservar la vida de un inocente no nacido o cuidar la mala cabeza, la mala decisión de un degenerado como lo es un violador? No sé qué derechos pesan más, si los de un violador o el de un no nacido", se preguntó la legisladora nacionalista en sus redes sociales.

Finalmente, Waleska Zelaya apuntó que el Partido Nacional, instituto político al que representa, nunca estará a favor de la muerte de inocentes, por el contrario, apoyará todas las iniciativas encaminadas a salvaguardar la vida.