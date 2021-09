Joven hondureño se vuelve viral con su venta de comida a domicilio en Villanueva

Redacción.

José Gadiel Girón solo tiene 19 años de edad, pero a pesar de su corta edad ya está persiguiendo sus sueños y su emprendimiento de comida "Crazy Wings" se ha vuelto viral.

El joven que reside en el municipio de Villanueva, en la zona norte del país, se volvió viral gracias a una publicación que compartió en la popular red social de Facebook.

"Tengo 19 años, soy un joven emprendedor en las artes culinarias de la alta gastronomía, soy cocinero y vendo comida en mi casa, trabajo por domicilio, pero primeramente vamos ya abrir un local donde todos ya puedan visitarme con la ayuda de Dios", escribió.

El emprendedor no imagino que miles de personas iban a compartir su post. Su mensaje recibió más de 5 mil likes y de inmediato llamó la atención de todos los internautas.

"Los internautas me apoyaron mucho después del post y le agradezco mucho a todas las personas que comparten mis platillos y me compran. Me sentí muy bien y me encanta sorprender a todos con mi comida, de veras tienen que probarla y luego verán", asegura.

En el menú de su negocio "Crazy Wings" vende hamburguesas, alitas, chicken fingers, boneles, paninis cubanos y pastas.



Por los momentos solo vende sus platillos a domicilio, pero sueña con poder inaugurar su propio local y así deleitar a los comensales.

Pedidos a domicilio

Para contactarlo se puede comunicar con el emprendedor al teléfono 3332-4556 y también llegar a traer los suculentos platos a su casa en la colonia La Independencia de Villanueva.

Muchas personas que residen en EEUU se contactan con José para encargarle platillos y que se los lleven a sus familiares que viven en Honduras. Por el momento solo hace entregas en Villanueva y en la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula.

En el menú de "Crazy Wings" hay platillos con precios desde 90 a 190 lempiras.

"A los nuevos emprendedores les aconsejo que nunca se desanimen y que siempre tengan a Dios por adelante de cualquier problema y siempre luchen que con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de uno mismo se llega a grandes ligas", aconseja José a los emprendedores.

.

"Mi meta es es tener mi propio restaurante, dar muchos empleos, algún día tener mi propia academia de gastronomía, ser reconocido a nivel nacional y tener mis cadenas de mis comidas en todo el país", puntualiza el emprendedor que también es un gran soñador.

Apoyamos a los emprendedores

