Iroshka de Nasralla denuncia "ataques misóginos" de candidato de Libre

La candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir de Nasralla, denunció ser victima de mensajes "misóginos, ofensivos e incitando al odio" por parte del candidato a diputado suplente por el partido Libertad y Refundación (Libre), Luis Munguía.

La denuncia surgió luego de que Munguía publicara en redes sociales una fotografía de la aspirante a diputada, asegurando: "Bien dice el dicho el C... no solo sirve una vez para c... Ahora esta señora Iroshka anda en las carpas de Libre rogando que voten por ella y diciendo que solo ella sirve en la planilla de su partido... Ya perdió la vergüenza la señora y ahora ruega a nuestra militancia a la que ha menospreciado junto a su esposo tangas ralas".

De inmediato la esposa de "el señor de la televisión" respondió a la acusación escribiendo: "El día de ayer estuve en una pega de stickers en la Kennedy y me encontré con líderes del colectivo de Libre a quienes por supuesto me detuve a saludar por el gran cariño que les tengo porque luchamos juntos en 2017 cuando me acompañaron estando embarazada de casi 9 meses a luchar en las calles por la democracia y el futuro de nuestro país. Nada cambiará el amor y respeto que le guardo a la gran militancia de Libre independientemente de que el candidato a Diputado suplente Luis Munguía escriba mensajes misóginos, ofensivos, e incitando al odio, siempre los veré como hermanos de lucha. Muchos de la militancia de Libre me demuestran en cada lugar al que voy su cariño y respeto".

El llamado a la paz



El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, invitó a los partidos políticos a mantener la paz durante el proceso electoral, así mismo, pidió a los candidatos llevar una campaña de altura y de propuestas para el pueblo hondureño.

“El pueblo quiere una campaña de altura para que al final la ciudadanía pueda elegir al mejor candidato que dirigirá los destinos del país por los próximos cuatro años”, aseguró.

El titular del órgano electoral, dijo que los ciudadanos ya están cansados de insultos y violencia, por lo que pidió a las instituciones políticas promover el trabajo y el desarrollo económico.