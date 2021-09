Tegucigalpa, Honduras.

El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez se refirió este domingo en la homilía de la Iglesia católica al próximo proceso electoral del 28 de noviembre, invitando a la feligresía a saber elegir a los candidatos que promueven los "valores y principios en la sociedad".

“Lamentablemente hay algunos que no entienden cuál es el criterio de una ciudadanía, que no creen cuáles son los verdaderos valores, hay algunos que están promoviendo la violencia, otros que quieren comprar el voto, promoviendo anti valores” señaló el líder religioso.

Puede leer: El papa se solidariza con afectados por inundaciones en México y fallecidos en hospitales

El arzobispo de Tegucigalpa, reprochó que algunos candidatos han promovido en sus campañas temas como; el aborto, la violencia y el matrimonio igualitario.

“Hay que votar por aquellos que consideramos lo mejor, no por la muerte, no por la violencia, no por los que promueven anti valores”, indicó el Cardenal Rodríguez.

También lamentó la manera en la que el sistema de educación se ha manejado a raíz de la pandemia del covid-19.

Además: España dona a Honduras un lote de 180 mil vacunas de AstraZeneca

“Ya van dos años de la privación de la educación, lo que va a repercutir en los menores”, expresó.

“No es lo mismo votar que elegir, es momento de elegir lo mejor”, enfatizó Rodríguez.