"Me patearon y jalaron el pelo": Periodista Bryan Hernández denuncia agresiones de policías

Tegucigalpa, Honduras.

Bryan Hernández, periodista hondureño quien fue capturado este jueves por agentes de la

Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) en Tegucigalpa, capital de Honduras, denunció que recibió agresiones físicas y verbales al ser trasladado hacia la estación policial.

El profesional de la comunicación detalló este viernes que fue detenido por las autoridades, luego de pedirle a los agentes que tomaran acciones contra un conductor que casi le lleva el retrovisor de su auto cuando conducía por una calle de la capital.

"Me dirigía a cubrir una denuncia ciudadana, cuando un vehículo me rebasó y casi me lleva el retrovisor y le dije a los agentes que hicieran algo", dijo Hernández.

De acuerdo con el comunicador, esto desató el enojo de los policías quienes le exigieron la licencia y la revisión para hacerle una esquela.

"Les pregunté por qué y comencé a grabar y ellos me exigieron que les diera el teléfono. Después se acercó un tercer agente y me dijo: ´deme la licencia confie en mí´. En el video se ve que cuando le dí el documento este ordenó: ´vaya ponele la esquela a este pend$%#´ y el otro le preguntó que cuál me ponía y este dijo: ´ponele la peor´.

Hernández agregó que no le han devuelto la licencia y tampoco le pusieron esquela, pero sí lo mantuvieron detenido en la posta policial de El Manchen durante cuatro horas esposado con las manos atrás.

"Cuando me subieron a la paila de la patrulla me iban golpeando y me jalaban el pelo y mientras estuve en la estación policial no me permitieron hacer llamadas, fue una violación a mis derechos como ciudadano".

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), mediante su cuenta de Twitter pidió a las autoridades del DNVT, Didadpol y Ministerio Público, iniciar de inmediato investigación encaminada a esclarecer los hechos vergonzosos protagonizados por elementos policiales en contra del periodista.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) condenó este tipo de agresiones hacia la prensa y manifestó que no pueden seguir ocurriendo en Honduras.