Estudiantes no participarán en actividades cívicas el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras



El viceministro de Educación, Javier Menocal, confirmó este martes que los educandos no han sido incluidos para realizar desfiles este 15 de septiembre, en el marco de la celebración de 200 años de independencia patria.



En todo el país se han venido desarrollando actividades en conmemoración a esta fecha, pero se están haciendo con medidas estrictas de bioseguridad y no con desfiles patrios como en años anteriores.



“En el tema educativo, nuestros educandos no tendrán participación directa en los desfiles patrios para el 15 de septiembre, por las circunstancias que ya conocemos”, recordó l funcionario.





“No podemos arriesgar la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la comunidad en general”, aseguró.



“Sí celebraremos a lo grande, dentro del marco del proyecto cívico, celebraremos en todos los municipios del país los 200 años de independencia”, indicó.



“Nuestros niños, jóvenes, profesores y la comunidad educativa, con los gobiernos locales, con los directores departamentales, municipales, de centros educativos, hemos constituido una comisión del bicentenario sin precedentes y han desarrollado una serie de actividades folklóricas, artísticas, culturales dentro de los municipios, sin importar su anchura o angostura”, explicó.



“Todos los municipios han puesto a lo alto el bicentenario y todo el pueblo hondureño celebrará a lo alto este 15 de septiembre”, concluyó.