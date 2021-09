"Mi hijo trabaja desde hace ocho años en Salud": dice ministra tras denuncia del CNA

Tegucigalpa, Honduras.

La ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, reaccionó sorprendida, aunque "tranquila", tras difundirse un informe con carácter de denuncia por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el cual describe que la funcionaria cometió abuso de autoridad al beneficiar a dos hijos y una nuera con jugosos salarios.

"En el informe del CNA hay nombramientos del gerente administrativo y gerente de presupuesto que fueron los cambios que se hicieron para mejorar la gerencia administrativa de la Secretaría de Salud", refirió Flores sobre las plazas otorgadas.



"Uno de mis hijos ha sido consultor para uno de los hospitales, se canceló el financiamiento y se trató que continuara, ya que es un ingeniero eléctrico que venía trabajando desde hace ocho años con la Secretaría de Salud", argumentó la ministra mediante declaraciones brindadas a la televisora HCH.



"Desconozco dónde están esos documentos, vamos a averiguar para revisar esa denuncia detenidamente, porque no es que se cancelan plazas, sino que se fusionan algunas acciones para resolver este tema de la gerencia administrativa que tenía la Sesal y que por supuesto también tienen derecho a sus nombramientos", afirmó la titular de Salud.

Sobre Jorge Luis Flores Flores, la funcionaria aseguró que, aunque coinciden con el apellido, no son parientes, pero que es alguien que tiene muchos años de trabajar con la Secretaría de Salud y que sí cumple con sus funciones.

Al ser nuevamente consultada por el papel de uno de sus hijos, insistió que "tiene ocho años de trabajar con la Secretaría de Salud, no es una persona nueva, siempre ha cumplido con la misión en todos los niveles, ha trabajado en hospitales y por su antigüedad tiene derecho a nombramiento. Mientras una persona trabaje y no sea paracaidista, no es corrupción, no es un delito que alguien quiera trabajar en la Secretaría de Salud".

Plazas y altos salarios

El Consejo afirma en su informe que la ministra concedió aumentos por más del 70% a colaboradores muy cercanos, contraviniendo el artículo 150 del decreto legislativo n.º 182-2020, que contiene el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, ejercicio fiscal 2021, en el que se prohíbe el otorgamiento de aumentos salariales.

Con relación al círculo familiar beneficiado, la investigación que sirve de apoyo probatorio para las autoridades, dejó a la luz que el hijo identificado como José Obdulio Montes Flores, quien se desempeñaba como jefe de mantenimiento en el hospital de San Lorenzo, pasó a ocupar el puesto de asistente técnico especial III y con un salario de 42,635.60 lempiras.

Asimismo, Jorge Luis Flores Flores, quien se supone es hijo menor de la ministra, recibió dictamen favorable por la Dirección General de Servicio Civil para ocupar el puesto de oficial comprador con un salario de 28,000.00 lempiras, plaza estratégica que se ocupa en realizar cotizaciones en los procesos de contratación de la Sesal.

Otra de las beneficiadas con la creación de la nueva estructura presupuestaria fue Fátima Owaldina Zúniga Valle, nuera de la ministra Flores, para atender el puesto de auxiliar administrativo, con un sueldo de 30,000.00 lempiras. Este monto resulta desproporcional en comparación a los que son asignados a otras personas para el mismo puesto el cual asciende a L 9,443.24 .

Otro hallazgo relevante es que Norman Geovany Flores Fonseca, siendo subgerente de Recursos Humanos de la Sesal, fue quien solicitó la creación de las nuevas plazas, para que posteriormente aceptaran la petición y la funcionaria lo nombrara como asistente técnico especial III, con un salario de 60,307.10 lempiras, casi duplicando su mensualidad anterior.

En esta denuncia también se comprobó que Alba Consuelo Flores concedió aumentos salariales a favor de Víctor René Juárez Valle y José Luis Alonzo Oseguera, quienes ostentan espacios de confianza en la Sesal, uno en condición de subgerente de presupuesto y el otro como gerente administrativo.