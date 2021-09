Vacunatón ha permitido gran avance para inmunizar a la población de Honduras: OPS

Roatán, Islas de la Bahía.

"Antes del vacunatón, Honduras apenas tenía al 1.5% de su población médicamente elegible vacunada con dos dosis, pero con esta actividad en las últimas seis semanas el avance ha sido notable y ha llegado al 23% y a más del 50% con una dosis", manifestó este domingo la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta.



"Estas cifras registradas por Honduras en la vacunación contra la covid-19 son más que importantes", subrayó Huerta mientras realizaba en la isla de Roatán un recorrido y supervisión del vacunatón del litoral atlántico y en compañía de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Vacunatón El vacunatón en el litoral atlántico se ha desarrollado en los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón y Gracias a Dios. Hasta este domingo al mediodía se había inoculado a más de 27,364 pobladores, según reportó la Secretaría de Salud.





El vacunatón es una iniciativa ejecutada para inocular a más de 700,000 personas en poco más de dos meses, es considerado uno de los esquemas artífices para lograr un avance sostenido en la inmunización de la población. Datos oficiales indican que con el vacunatón se ha alcanzado a más de 700,000 personas de las más de 4.7 millones que ya recibieron una dosis y que incluyen más de 1.6 millones de pobladores que ya tienen su esquema completo.



Huerta destacó el avance que se ha registrado en la vacunación y aseguró que nunca prestó atención a versiones surgidas en determinado momento, según las cuales Honduras iba a tardar más de 10 años en vacunar a toda su población.

"Nunca presté atención porque ni siquiera era un pronóstico científico, y que surgió de acuerdo con una cantidad de vacunas que en algún momento se tuvo en el país", dijo Huerta.



Resaltó que la estrategia de inmunización por medio de los vacunatones "ha sido clave para tener un importante avance, al pasar de un 1.5 % de personas vacunadas con dos dosis, a más del 23% que se tiene hasta antes del vacunatón del litoral atlántico".

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, realizó un recorrido este domingo por los tres puestos instalados en Roatán y al llegar a Coxen Hole pudo observar que isleños salieron a vacunarse masivamente.



De igual manera dijo "estar sorprendida" porque ya más del 50% de la población médicamente apta tiene al menos una dosis, lo cual “es un gran logro, gracias a la respuesta de la gente y a la organización multisectorial que se ha tenido en el país”.



La representante de la OPS aseguró sentirse sorprendida al presenciar la masiva afluencia de pobladores de todas las edades y embarazadas en Coxen Hole, Roatán, buscando la vacuna para evitar el virus.



"El vacunatón ha sido un éxito y sería importante que la isla lograra ser declarada como un lugar donde su población está vacunada al 100%", comentó Huerta.

Destacó que "se está avanzando a grandes pasos y es importante porque a mayor vacunación más vidas se salvan, hay más protección de las personas, aunado a las medidas de bioseguridad y hay menos riesgos para los pobladores".



Huerta comentó que hay muchos ejemplos sobre la efectividad de la vacuna, en especial en grupos familiares donde tal vez solo una persona o una parte se aplican la vacuna, mientras que resto se complica por no haber acudido a inmunizarse.



Huerta recordó que más del 90% de los pacientes en los hospitales que se encuentran en estado crítico o cuidados intensivos, no estaban vacunados o no habían recibido al menos una dosis de la vacuna.



"Es importante que la población tome conciencia de que las vacunas salvan vidas, reducen las posibilidades para que una persona se complique y luego llegue a un hospital", añadió la funcionaria internacional.



"Honduras tiene una gran ventaja: tiene vacunas, eso no sucede en la mayoría de países del mundo", concluyó Huerta.