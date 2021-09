"Nos evacuaron por alerta de bomba": Hondureña narra terrible broma que hicieron al Villeda Morales tras el ataque de las torres gemelas

Tegucigalpa, Honduras.

Un día como hoy en el año 2001 ocurrió uno de los peores atentados de la historia en Estados Unidos perpetrado por el grupo terrorista Al Qaeda.

Alrededor de tres mil muertos resultaron después de que integristas islámicos atentaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington, sobre los que estrellaron tres aviones de pasajeros que previamente habían sido secuestrados.

Han pasado 20 años desde entonces y los recuerdos de este momento han quedado principalmente marcados en la mente de los familiares de las víctimas, pero también de muchos que fueron espectadores a través de las noticias.

Diario LA PRENSA consultó, a través de redes sociales, a nuestros compatriotas cómo recuerdan el momento de este terrible suceso.

Una de nuestras lectoras, Rosa de Raudales, detalló que se encontraba en su lugar de trabajo y al enterarse no pudo evitar derramar lágrimas por las víctimas.

"Estaba en la oficina y me puse a llorar al ver a las personas que se tiraban por las ventanas y después me impactó ver cómo caían las torres. Fue muy triste saber que muchas personas murieron de esta manera".

Carlos Hernández también relató que se enteró cuando estaba en su centro de trabajo, una maquila en la zona libre. "Escuchaba una emisora local, la voz del Atlántico, que interrumpía su programación para anunciar en ese momento un accidente en New York, el locutor era Geovanni Zaldivar. Que tremendo recordar esto", compartió.

Este evento fue traumático para millones de personas alrededor del mundo. Así fue del caso de la hondureña Lesly Arías, residente en Estados Unidos, quien detalló que había viajado a ver familiares cuando ocurrió el atentando.

"Viajé de California a Carolina del Norte a visitar mi madre y hermanas, pero después de semejante hecho ya no pude regresarme en avión".

En medio del temor y del dolor, días después, corrieron rumores de bombas en vuelos que viajaban de Estados Unidos a Honduras.

"Trabajaba como auxiliar en rampa en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Llegué temprano. No había visto la noticia por lo que me extrañó no ver entrada de vuelos. Luego me enteré de la horrorosa noticia por mis compañeros. Días después alguien hizo una broma de muy mal gusto llamaron a una línea aérea diciendo que habían colocado un explosivo y la seguridad nos evacuó a todos. Fueron minutos de ansiedad y horror. Al final, gracias a Dios, no fue así", escribió Sabine Aguilar.

Este sábado en la ciudad de Nueva York se realizaron actos de conmemoración de los atentados del 11S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People's Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

Las fuerzas del orden desplegaron importantes medidas de seguridad, con la presencia por toda la Gran Manzana de miles de agentes y unidades de detección de bombas, mientras que los accesos a las bocas de metro cercanas a la Zona Cero estaban tomadas por policías armados.