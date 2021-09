Bukele tiene un plan expansionista, advierte analista político hondureño

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene un plan expansionista en marcha por lo que se debe estar en alerta, advierte el analista político Edgardo Rodríguez.

El mandatario salvadoreño está adquiriendo armamentos muy fuertes, indicó Rodríguez.

“El Salvador ya rompió el equilibrio armamentístico centroamericano, en virtud que ahora son ellos los que poseen la fuerza área más robusta de la región, compraron varios aviones de combate Súper Tucano a Brasil, así como también A36 y F5 a Chile”, señaló.



“Asimismo, de manera sorpresiva recientemente adquirieron una docena de piezas de artillería de gran alcance, misma que intentaron introducir por Puerto Cortés, pero fue rechazada y tuvieron que utilizar otra ruta de ingreso a su país”, añadió.





“Como si eso no fuera suficiente, hace un mes el presidente Bukele anunció que duplicará el número de miembros de sus fuerzas armadas, elevándolo en cinco años, a más de 40 mil efectivos. Los analistas militares consideran que ese equipamiento no les sirve en lo absoluto para el combate a las maras o pandillas, entonces, para qué se arman los vecinos”, se preguntó el analista.

Isla Conejo

Esta isla le pertenece territorial e históricamente a Honduras, pero algunas fuerzas políticas y económicas de El Salvador pretenden adueñarse de ella, como parte de los planes expansionistas en el golfo.



“Como parte de esas acciones preocupantes el diputado Guillermo Gallegos, del Partido Nuevas Ideas, en el poder, el pasado mes de julio exigió a su presidente que recupere la llamada Isla Conejo, que no es isla, es una península que se inunda y adquiere forma de isla”, dijo.



“Bukele, respondió con un "tuit", diciendo que ya no recurrirían al Tribunal de Justicia de La Haya, porque ahí Honduras siempre les gana”, mencionó.



“Cabe señalar que esa pequeña porción de tierra es fundamental para los planes económicos de El Salvador, ya que, en su alianza con China, contempla crear una gran zona económica especial, de más de siete mil hectáreas, y para ello requiere ocupar ese espacio que le pertenece a Honduras”, aseguró.



Al respecto, “el presidente Juan Orlando Hernández, en el pasado ha dicho que allí no hay nada que discutir, ya que esa porción de tierra es parte histórica y legal del territorio catracho, sobre el cual se ejerce soberanía”, expresó.



Por otra parte, Rodríguez catalogó como traidores a seis alcaldes hondureños, opositores del gobierno actual, que recibieron vacunas contra el covid-19 del presidente Bukele, quien sabe con qué intensiones.



“Bukele no solo se arma hasta los dientes, sino que también utiliza la estrategia de ganar algunos adeptos en Honduras, tal como lo hizo con seis alcaldes municipales de la oposición política, con los cuales coordinó un show mediático, al facilitarles vacunas chinas anti- covid--19”, manifestó.