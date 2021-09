Cardenal Rodríguez pide no elegir a "mismos ladrones"

Tegucigalpa, Honduras.

En la víspera de la celebración de elecciones generales en Honduras, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, máximo líder de la Iglesia católica en el país, se refirió a la decisión de los votantes y subrayó que "escogiendo a los mismos ladrones es difícil pensar en cambios y desarrollo humano".

Puede leer: Esposa del pastor Mario Tomás Barahona aún lucha contra embates del covid-19

"La palabra de Jesús este día pide abrir el oído y el corazón, todos nosotros como su seguidores debemos tener apertura para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de la vida, esta orden, es la expresión de un deseo del Señor, porque estamos demasiado encerrados en nosotros mismos", dijo, en primera instancia, Rodríguez, durante la homilía dominical.

El cardenal, asiduo representante del catolicismo latinoamericano en el Vaticano, instó a "pensar en nuestra pobre Honduras, encerrada en esta pandemia, en la sordera para escuchar los mensajes de la palabra de Dios, en las sordera para escuchar las palabras que nos dirige el Señor a través de la creación. Jesús estaba atravesando Siria o Jordania, eran lugares importantes y hoy en día presentan una situación de tanta violencia y de tanta muerte".

No al voto en "plancha"

Prosiguiendo con su proclama, Rodríguez se refirió al panorama político nacional y envió un mensaje a los votantes. El religioso hizo mención de la "plancha", denominada práctica electoral en que se vota por todos los candidatos a diputados, alcaldes y presidente por pertencer a un partido político en específico.

Además: Hoy concluye enrolamiento y actualización domiciliaria previo a elecciones generales

"No quieren escuchar a Dios, prefiriendo escuchar voces superficiales de una propaganda superficial que no lleva a ninguna parte, este proceso que se está preparando para elegir autoridades, tiene que llegar a la profundidad del corazón, no es simplemente con una fotografía o una plancha", extendió.

Rodríguez, sin quitar el dedo del renglón, habló de candidatos a elección popular, aunque no individualizó, y el trasfondo que esto conlleva: "Si es una persona cuestionada por su falta de ética no debe ser elegida, -¿cómo se puede cambiar un país sordo a los valores?-, nunca, con los mismos ladrones no se puede pensar en un desarrollo humano, con esos mismos indiferentes o egoístas que no piensan en el bien común no se puede llegar a ningún lugar y tampoco habrá cambio, por eso es importante escuchar la palabra de Dios".