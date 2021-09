Hija de la exdiputada Carolina Echeverría acepta candidatura por Gracias a Dios  

Tegucigalpa, Honduras.

La hija de la fallecida candidata a diputada Carolina Echeverría, Ericka Corina Urtecho, aceptó este viernes la candidatura a una diputación, en sustitución de su madre en las filas del Partido Liberal.

Erika Urtecho Echeverría, dijo que gracias a las peticiones de los pobladores del departamento de Gracias a Dios, decidió tomar el lugar de su mamá.

"Mi deseo es continuar su legado. He recibido la solicitud de reconsideración de todos los consejos municipales del departamento de Gracias a Dios y he escuchado la voz de mi pueblo, que había puesto su confianza en mi madre y que me han contactado por diferentes medios desde el fallecimiento de mi madre para que acepte y continúe el legado de ella y es por ello y por el amor a mi pueblo que he decidido aceptar la candidatura a la diputación por mi amada Mosquitia", dijo la joven.

Aseguró que pese a que su madre murió de manera violenta no teme aspirar al cargo y espera seguir teniendo el apoyo de quienes confiaron en su madre.

"Conozco el plan que mi madre tenía buscaba presentar frente en el Congreso Nacional. Una de sus razones para volver a aspirar a un curul era devolverle a Gracias a Dios el hospital general, el cual era un hospital regional y ahora se había convertido en uno municipal, además quería dotar de agua potable y promover la educación", detalló.

La excongresista fue asesinada la noche del domingo 25 de julio, cuando varios sujetos vestidos de médicos irrumpieron la vivienda donde vivía con su esposo el coronel retirado, Andres Urtecho.

Según las autoridades, el crimen organizado estaría detrás del brutal asesinato de la exdiputada.

Las investigaciones revelaron que pagaron un millón de lempiras en efectivo para matar a la abogada Echeverría Haylock, según confesaron fuentes ligadas al proceso investigativo.