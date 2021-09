Joven hondureño muere ahogado en EEUU intentando salvar a su madre

Maryland, Estados Unidos.

Un joven hondureño de 19 años es una de las víctimas del temporal e inundaciones en Estados Unidos durante los últimis días. El fallecido murió intentando salvar a su madre, según el relato de su progenitora, en el edificio donde residían.

Ocurrió en Rockville, Maryland, cuando, durante la madrugada de este miércoles, Melkin Daniel Cedillo murió ahogado intentando sacar del edificio, un complejo de apartamentos, a su madre.

"Nunca me imaginé que ahí estaba ahogado mi hijo", dijo la madre de la víctima. "Dios mío, este dolor es muy grande para mí. Este dolor no tiene comparación con nada", contó entre lágrimas su madre a la cadena televisiva Telemundo.

“Quisimos salir por la ventana pero no se pudo y tratamos de salir por otro lado y él me dice mamá usted no va a poder usted no sabe nadar, él fue por un palo para que me ayudara y yo le dije que no pero él me dijo ya vengo, salió y no regresó, mi corazón está destrozad", dijo la madre del joven fallecido.

Árboles caídos, inundaciones, ráfagas y ventiscas enardecidas han provocado cuantiosos daños en varias zonas de Estados Unidos por la tempestiva actividad del huracán Ida.

El joven hondureño trabajaba en un restaurante de la zona. Migró desde Honduras hacia Estados Unidos y residía allá junto a familiares.

El cuerpo del hondureño fue hallado cuando el nivel del agua se redujo.

Otras dos personas están desaparecidas, de los residentes del complejo habitacional. Tres están heridos y más de 150 quedaron sin hogar.



"Nosotros nos asustamos porque fue un ruido bien extraño que sentimos y cuando yo me paré, ya tenía el agua en la cintura", relató a Telemundo José Armando Sánchez, uno de los inquilinos. "¿Qué está pasando? Digo yo y ya el colchón me flotaba por la espalda", extendió.

Los residentes quedaron atrapados cuando la lluvia alcanzó sus residencias. En plena madrugada, sobre las 3:00 a.m., el agua se había filtrado en varias piezas habitacionales.

Bomberos de Rockville describieron que varios apartamentos a nivel del sótano quedaron anegados.

"A nosotros lo que nos despertó fue el ruido de la ventana grande de vidrio. Se oyó un gran ruido", contó Rosa Walters, una de las afectadas. "Cuando nos despertamos, ya el agua estaba dentro y desperté a mi papá, a mi hija también, y el agua subía y subía hasta que llegamos al techo. Solo tenemos un poquito como para respirar así", amplió.





