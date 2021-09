¡Alerta! El 98% de los hospitalizados por Covid-19 en Honduras no están vacunados

Tegucigalpa, Honduras.

Alrededor del 98% de los hospitalizados por Covid-19 en Honduras no se han vacunado contra la enfermedad, así lo informaron autoridades de Salud.



Fredy Guillén, viceministro de Salud, explicó que pese a la campaña de vacunación masiva que ha montado la Secretaría de Salud (Sesal), la población sigue apática a este llamado.



"Todas las personas, mayores de 18 años pueden acudir a cualquiera de los puntos de vacunación para recibir la primera dosis, igual que lo pueden hacer las mujeres embarazadas", dijo Guillén.

Agregó que también se está aplicando la segunda dosis de la vacuna Pfizer, Moderna y AstraZeneca, a todas las personas que según su carnet de la primera dosis lo amerita.



“Seguimos viendo altos índices de contagios a nivel nacional, sobre todo en los lugares donde tenemos más masa poblacional, hemos podido observar que la pandemia se está comportando de una manera diferente, el virus es más agresivo, más transmisible y tenemos mucho que hacer todavía”.



Así mismo, informó que este mes de septiembre se aplicará vacunas a los hondureños mayores de 15 años.



“Hoy por hoy no tenemos mayor número de hondureños en las salas de estabilización de los triajes, hace un mes y medio que las salas de los triajes estaban en un 100% de ocupación, hoy tenemos un 10%”, destacó.



Sin embargo, detalló que algunos segmentos poblacionales más afectados en este momento, el caso de las embarazadas, los hondureños en edades pediátricas.



Al respecto, lamentó que “el 98% de los que están hospitalizados no tienen vacunas, algunos tienen una dosis, eso es crítico, pero es un tema de la población. Las mujeres embarazadas no se quieren vacunar, otros grupos no están llegando a los puntos de vacunación”, concluyó.