Tegucigalpa, Honduras

El billete de 200 lempiras viene a facilitar las transacciones para el intercambio de bienes y servicios, asegura el economista Alejandro Aronne.

Desde este 1 de septiembre comienza a circular el billete de 200 lempiras en el país, con la regulación del Banco Central de Honduras (BCH).



“El billete de 200 lempiras no tiene nada que ver con la depreciación de la moneda, lo que hay es un efecto sustitución del uso del billete de 100 por el de 200”, aseguró Aronne.



“Una nueva denominación viene a facilitar y a simplificar el intercambio de bienes y servicios, significa que si usted iba a hacer una compra de 1,000 lempiras, tenía que llevar 10 billetes de 100, ahora lo hará con 5 billetes de 200”, indicó.



“Esto es conveniente y es natural porque la misma necesidad, las mismas empresas notan que sus transacciones se vuelven muy complicadas al utilizar tanto billete de 100 o de 50 para hacer un pago en efectivo”, dijo.



“El billete de 200 lempiras es apropiado, no tiene efectos inflacionarios, es parte de una nueva emisión monetaria, al entrar a circular este billete, se van a hacer las compensaciones necesarias en el circulante y no va a tener ninguna presión”, aseguró.