Cardenal de Honduras pide una "campaña propositiva" de cara a elecciones

Tegucigalpa, Honduras

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó este domingo a los políticos de su país a hacer una campaña electoral con un tono más propositivo y menos beligerante, de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre.

"Cómo hace falta una campaña propositiva, con planes concretos y no con gritos y frases sin sentido, querer denigrar al prójimo, eso no conduce a ninguna parte", dijo el cardenal en una homilía celebrada hoy en la Basílica Menor de Suyapa.

La campaña electoral para los comicios generales de noviembre en Honduras arrancará oficialmente este lunes, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rodríguez dijo que Honduras "no se va a superar con esas mismas costumbres ancestrales y farisaicas" en las campañas proselitistas.

"Va a comenzar esa campaña política proselitista, como quisiéramos que los implicados en el liderazgo político leyeran el Salmo 14: quien será grato a los ojos del señor, el que no calumnia con su lengua, no insulta, no difama, no juzga ni condena, como una meta para su campaña proselitista", subrayó.

El religioso señaló que las mujeres y los hombres "no debemos olvidar que el camino de una sociedad más justa y más humana pasa por la conversión del corazón".

"Las instituciones, las estructuras, los programas sociopolíticos no cambian ni mejoran automáticamente a las personas, no hay ningún camino que nos pueda conducir a una transformación social dispensándonos de una conversión interior de las personas", añadió.

Dijo, además, que es una "falsa ilusión creer que avanzamos hacia una sociedad más justa y más humana, sino estamos dispuestos a cambiar y convertir nuestro propio corazón".

En la contienda electoral de Honduras, donde no se realiza segunda vuelta, serán electos un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

"Son caricaturas de cristianos aquellos que pretenden convencer a la gente con mentiras, engaños, hipocresía y maldad”, agregó el cardenal hondureño.

Cuestionó a los políticos que tienen "asesores de imagen, aquellos que les dicen como hay que hacer teatro para convencer a la gente y no con la verdad".

Rodríguez pidió a los políticos mantener presente el problema actual de la migración de miles de hondureños hacia Estados Unidos.

“No nos olvidemos que gran parte de la economía hondureña se sostiene por las remesas de los migrantes que se fueron para buscar algo mejor y que están sosteniendo a la pobreza de nuestro país”, enfatizó.

Agregó que los "pobres (están) sosteniendo a los pobres" y exhortó a que "esto sirva como un aldabonazo para todos los corruptos, aquellos que no tienen escrúpulos en robar lo que pertenece a la salud del pueblo”.

“Una propaganda de engaños y mentiras no nos llevará a ninguna parte”, acotó el cardenal del país centroamericano. EFE