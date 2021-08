Hermano de "Teto" envía carta de renuncia al CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Julio César Santos Tobar, hermano del extraditable hondureño Óscar Fernando Santos Tobar, alias "Teto", renunció a su candidatura a diputado por el departamento de Copán en la corriente del Partido Salvador de Honduras (PSH). El ahora excandidato envió su renuncia en una carta firmada al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Santos Tobar era el titular de la casilla 7 por Copán de cara a las elecciones generales el 28 de noviembre. El PSH es dirigido por Salvador Nasralla, candidato presidencial, quien, posterior a la mención y arresto del extraditable hondureño, pedido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos, dijo que el hermano de "Teto" renunciaría. En las últimas horas esa versión se ha oficializado.

La carta que envió Santos Tobar describe: "Comparezco ante este Consejo Nacional Electoral a interponer mi renuncia irrevocable. A los señores consejeros respetuosamente pido admitir el presente escrito, tener por aceptada mi renuncia irrevocable y resolver conforme a derecho proceda".

Renuncia de Julio César Santos Tobar en posesión del CNE.

Antecedente

Julio César Santos Tobar fue puesto en la planilla de candidatos a diputados por el departamento de Copán, occidente de Honduras. De acuerdo con los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Santos Tobar fue inscrito en la planilla del partido de Salvador Nasralla el 24 de junio de este 2021.

"La lista de personas que estamos postulando a cargos públicos ha sido sometida a una organización internacional que hace investigaciones sobre la reputación de la gente, en el caso de él (Julio César Santos Tobar) no hubo respuesta nagativa, incluso tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unas semanas y parece una persona normal, tampoco nadie nos habló de su hermano", manifestó Nasralla, candidato a la presidencia por el Partido Salvador de Honduras.

"Él (Julio César Santos Tobar) se comunició con la secretaría del PSH y dijo que este miércoles presentará por escrito su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y será reempladado por el partido. Pienso que este señor tiene un buen comportamiento, pero su hermano es diferente, cuando uno investiga a alguien no acostumbra a indagar sobre sus hermanos", añadió el líder político.

Nasralla enfatizó que como partido están totalmente en contra de la corrupción y narcotráfico, por lo tanto, arguyó que "no podemos llevar al Congreso Nacional personas que tengan un nexo familiar de involucrados en actos ilícitos. De igual manera, Julio César Santos Tobar me escribió y me dijo que puedo contar con él, que se pone en nuestro lugar y que tanto ruido no nos conviene como partido, ya que somos el blanco de todos los demás".