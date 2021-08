Empleados del RNP realizan paro de labores a nivel nacional

San Pedro Sula, Cortés.

Empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) madrugaron este martes para llevar a cabo un paro de labores en centros de los 18 departamentos del país.

Los colaboradores del RNP alegan que su malestar se debe a una serie de incumplimientos suscritos con el Gobierno, razón por la cual no atenderán hasta que les resuelvan.

Entre las inconformidades de los trabajadores está el no pago de un reajuste salarial a partir de julio pasado por un valor de 900 lempiras. Los afectados aseguraron que continuarán con las asambleas informativas hasta que les cumplan no menos de siete acuerdos.

Fue un total de 1,400 empleados que se desplazaron hasta los 298 registros civiles municipales para paralizar la operatividad. En tanto, se supo que la entrega de las tarjetas de identidad en los lugares ubicados fuera de las oficinas del RNP seguirá porque las distribuyen empleados temporales.

Los sindicalistas advirtieron que no retorarán a labores mientras el Gobierno no les cumpla.

Los trabajadores del RNP también demandan cumplimiento de pensión para sus compañeros mayores de 65 años y la dotación de equipo para los registros municipales.

"No tenemos prisa para que los comisionador del RNP nos atiendan, todo ya está plamado por nuestra parte. Hay que entender que aquí tenemos una responsabilidad en conjunto, pero de no tener respuesta, para mañana miércoles esperamos mayor apoyo por parte de compañeros del interior del país", advirtió Edmin Moncada, sindicalista en la capital.

"Sólo venía a registrar una niña y no sabía que estaba cerrado, ahora me tocará venir de nuevo y es un gasto, además que me tocará pedir permiso una vez más en el trabajo", dijo Jorge Ávila, en Tegucigalpa.

Por su lado, una pobladora de Talanga, Francisco Morazáb, comentó que "he venido cuatro veces al Registro y ahora resulta que está cerrado, es lamentable porque no venimos a hacer nada".