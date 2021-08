Listado de sectores sin energía este lunes 16 de agosto

Choloma, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) informó de de los barrios y colonias donde se interrupirá el servicio de energía eléctrica este lunes 16 a agostos de 2021.

En Danlí, El Paraíso, no habrá energía de 8:00 am a 12:00 m por mantenimiento general de circuito y en el municipio de Choloma, Cortés, de 8:15 am a 3:15 pm por instalación de equipo de medición.

Danlí, El Paraíso (8:00 am a 12:00 m)

1- Colonia Bella Vista

2- Ladrillera Nolasco

3- Fábrica Alcapone

4- Panificadora Tábora

5- Colonia Santo Domingo

6-Colonia Bethel

7-Colonia La Concepción

8- La Carbonera

9-Piedra Ancha

10- Colonia Vista Hermosa

11- Colonia La Granjita

12- Colonia Manuel Zelaya

13- Colonia Cofradía

14- Colonia Nueva Esperanza

15- Purificadora de aua Sali

16- Colonia Monte Fresco

17- Colonia San Francisco y zonas aledañas

Choloma, Cortés (8:15 am a 3:15 pm)

1- Residencial Europa

2- Barrio El Prado

3- Colonia Japón

4- Aldea Monterrey y Bajo de Choloma

5- Aldea Agua Prieta

6- Colonia Ciudad Jardín

7- Colonia San Carlos

8- Colonia Brisas de La Candelaria

9- Colonia Vilal Valencia

10- Colonia Alegreía

11- Colonia Márquez

12- Colonia San Rafael

13- Residencial Monterrey

14-Barrio Suyapa

15-Químicas Tempo

16- Industrias Triple A

17- Fábrica Paraíso

18- Pacasa

19- Ethan Allen