Más de 512 toneladas de basura de Guatemala limpiaron en un mes en costas hondureñas

San Pedro Sula, Honduras.

En las playas de Omoa y Puerto Cortés, del 17 de junio al 11 de julio se recogieron más de 512 toneladas de basura procedente de Guatemala, desechos que por décadas han contaminado las costas de Honduras.



Según datos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, este año se ha recibido mayor cantidad de basura en comparación con otros años.



A pesar de las recientes declaraciones del ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Mario Rojas Espino, en las que manifestó que las autoridades de Honduras le agradecen a su país, por lo que según él han trabajado, los resultados son otros. Después de tener más de 50 bardas a lo largo del río Motagua para detener los desechos que vienen desde el botadero de la capital chapina, actualmente solo hay una barda en la zona de Quetzalito, y está colapsada.

Liliam Rivera, ministra de MiAmbiente, manifestó ayer a LA PRENSA que han seguido los protocolos diplomáticos entre ambos países y siguen agotando instancias internacionales para tratar de solucionar ese problema. “Exigimos una solución definitiva a Guatemala porque no hemos visto acciones concretas y los impactos que recibe el país son grandes”, expresó la funcionaria.



En Honduras hay una fuerza de tarea permanente para la limpieza de playas y actualmente contratarán a unas 30 personas para que durante tres meses se sumen a los trabajos en las playas.



“No podemos seguir invirtiendo dinero en recoger residuos que vienen de Guatemala, cuando ese presupuesto se puede utilizar en otros proyectos”, agregó la ministra.

Guatemala

Hugo Sarceño, alcalde Puerto Barrios, dijo que su municipio es el más afectado de Guatemala porque es el último que recibe la basura; como alcaldía tienen presión de sus pobladores, quienes exigen tener un municipio limpio.



“No es justo que yo tenga que sacar presupuesto municipal, el cual no es mucho, para limpiar basura que viene de otros municipios, es un problema nacional y lo tiene que resolver el Gobierno nacional de Guatemala, son ellos los que tienen que invertir dinero para resolver esta problemática.



La basura nos afecta y también a municipios de Honduras, con quienes nosotros tenemos una relación de mancomunidad con Guanaja, Roatán, Tela, La Ceiba, Puerto Cortés, Trujillo y Omoa, el tema del río Motagua siempre sale en la agenda”, concluyó.



Sergio Izquierdo, director de la organización Rescue The Planet, manifestó que “recientemente hicimos un recorrido en helicóptero por la desembocadura del río Motagua y playas de Izabal, vimos el momento cuando la barda de Quetzalito colapsó y es que ni la limpieza de playas, ni campañas de reciclaje van a servir si no se soluciona el problema de origen que es rechazar el plástico de un solo uso y cerrar el botadero de la zona 3 en la capital”.



Izquierdo, un ambientalista de Guatemala, explicó que esa barda ubicada en Izabal puede funcionar poco en época de verano, pero solo para retener plásticos grandes, los que no se detienen son los microplasticos y cuando el río crece no hay forma de parar todo lo demás que arrastra el río Motagua, como troncos de árboles y otros desechos.



“Al final esos son métodos paliativos o distracciones que no son la solución del verdadero problema y actualmente solo vemos lo que sale de la superficie del mar, pero en la profundidad también hay desechos que afectan la fauna marina”, aseguró el ambientalista.