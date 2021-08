Revista científica publica estudio de hondureño sobre tromboembolia pulmonar y covid-19

San Pedro Sula, Honduras.

Scientific Reports, una revista de sólido prestigio en el mundo médico y con un factor de impacto de 4.4, publicó el 6 de agosto del presente año un artículo cuya investigación se centró en la mortalidad y los factores de riesgo del tromboembolismo pulmonar en los pacientes de covid-19, siendo un hondureño el primer autor del metaanálisis.

Se trata de Carlos Gómez Bautista (24), originario de San Pedro Sula, quien cursó la carrera de Medicina durante cinco años y medio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) y posteriormente, a través de un beca de intercambio, viajó a finales del año 2018 a la ciudad de Kaohsiung, Taiwán, con el objetivo de finalizar su carrera en I-Shou University.

Carlos, consciente que ahora los médicos están expuestos a la medicina de primer mundo y sabiendo que Honduras no cuenta con los recursos suficientes, decidió aplicar a dicha beca para crecer profesionalmente. En este momento cursa su octavo año en Medicina y espera graduarse en el mes de junio del año 2022.

"Con el auge del covid-19 el año pasado, me acerqué a un reconocido médico de Taiwán con el fin de poder realizar un trabajo específico sobre esta temática. Posteriormente leí algunos artículos que debatía la comunidad científica porque no se sabía cómo el covid-19 estaba matando a tantas personas, fue entonces cuando se me ocurrió que realmente no es la enfermedad en sí la que está provocando tantas muertes, sino las complicaciones de hipercoagulabilidad que está generando daño a nivel pulmonar", expresó el universitario en conversación con LA PRENSA.

Carlos es el primer estudiante de Medicina hondureño en realizar un trabajo de este nivel.

El estudio sobre tromboembolias pulmonares secundarias a covid-19 y la mortalidad comenzó a llevarse a cabo en noviembre de 2020 a través de un equipo de investigación conformado por expertos taiwaneses y el hondureño Carlos Gómez. La consolidación del estudio demoró alrededor de seis meses debido a la limitada información, ya que el covid-19 se desarrolla rápidamente y cada día se ha presentado nuevas evidencias al respecto.

El metaanálisis realizado por el hondureño y demás colaboradores extranjeros está compuesto por evidencia de alta calidad, sustentado por protocolos, guías de información, probado mediante un método bioestadístico riguroso y un análisis de sensibilidad que permite medir la objetividad.

En las conclusiones de su estudio médico propusieron el uso de anticoagulantes de tipo profiláctico, entre otras recomendaciones de suma importancia en la era covid-19. Fue tanto el impacto de su estudio que ahora en las nuevas guías de tratamiento de la pandemia han incluido parte de sus sugerencias y se están utilizado en el campo de la medicina.

Lea el artículo original realizado por el hondureño: Mortalidad y factores de riesgo asociados con la embolia pulmonar en pacientes con enfermedad por coronavirus 2019: una revisión sistemática y un metanálisis

Lo que resalta en el estudio dirigido por el hondureño es la refutación de hipótesis viejas, pudiendo ahora cambiar guías de tratamiento, enfoques diagnósticos y ponerle más atención a ciertos pacientes afectados por el virus.

"Hicimos el primer metaanálisis que asocia el sexo masculino con un riesgo elevado de tromboembolismo pulmonar por covid-19, también refutamos hipótesis pasadas de otros estudios que lo anterior lo relacionaban con la obesidad, cáncer o uso de cigarillos", añadió el hondureño.

Para que un artículo científico sea publicado debe cumplir con muchos requisitos de calidad y es evaluado por otros médicos de alrededor del mundo antes de pasar al proceso de revisión final, el cual es efectuado por la editorial del diario médico. Scientific Reports aceptó su trabajo para ser publicado dado que este cumplía con todos los requisitos y porque fue evaluado por profesionales de diferentes países del mundo.

"Scientific Reports, el sexto diario médico más citado a nivel mundial, publicó el artículo después de un mes y medio de haberlo enviado y tras dos correcciones nuestras. En Taiwán ha tenido mucha aceptación y ha sido aplaudido, estoy satisfecho por el trabajo hecho", apuntó el sampedrano.

El futuro médico manifestó que sus padres están emocionados y orgullosos de lo realizado, dado el trabajo que conlleva publicar un artículo de este nivel, "a mis papás Edwin Leonardo Gómez y Lourdes Noelia Bautista Castillo les digo que esto sólo es el resultado de todo su esfuerzo y que gran parte de lo que soy ahora es por ellos", exteriorizó.

Luego de concluir sus estudios universitarios, Carlos prevé retornar a Honduras y posteriormente especializarse en el Reino Unido.